Profesionales de enfermería en Córdoba reclaman la especialidad de críticos, urgencias y emergencias: "Andalucía ya ha dado el voto favorable"

La enfermería ha logrado un mayor protagonismo, sobre todo en los últimos años, en la sanidad pública andaluza y cordobesa, asumiendo cada vez más competencias en gestión, asistenciales, formativas y de investigación. La presidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez, valora ese papel cada más determinante de su profesión, cuyo día mundial se conmemora cada 12 de mayo, y también el hecho de que una cifra creciente de profesionales se anime a realizar una especialidad enfermera o a cursar másteres, doctorado u otras formaciones que les permitan conocer las novedades que puedan ir surgiendo para desarrollar de una forma más completa y especializada su labor asistencial, docente o investigadora.

Con esta finalidad, el Colegio de Enfermería de Córdoba apoya cada vez más a sus colegiados en las necesidades que puedan tener de formación, investigación y de otra índole y eso se refleja en un mayor interés por la colegiación. Según los datos de esta entidad, hace una década había 3.848 profesionales de enfermería colegiados en Córdoba (754 hombres y 3.094 mujeres) y en la actualidad son 4.774 (850 hombres y 3.924 mujeres), lo que indica un incremento del 24%.

Natalia Pérez, presidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba. / Chencho Martínez

Especialidades enfermeras que existen

En la actualidad, la sanidad pública andaluza oferta la posibilidad de formarse a los graduados en Enfermería en las especialidades de enfermería familiar y comunitaria, enfermería del trabajo, enfermería pediátrica, matrona y salud mental. Además, los colegios profesionales de Enfermería están pidiendo que se implante también la especialidad de críticos, urgencias y emergencias, al igual que ya se aprobó la misma especialidad de Urgencias y Emergencias en Medicina el pasado año en España. Además, colegios profesionales y sociedades enfermeras abogan también por reconocer la especialidad de enfermería médico-quirúrgica y la de geriatría, viniendo a cubrir esta segunda las necesidades que requieren el mayor número de pacientes crónicos de avanzada edad.

Requisitos para la especialidad de enfermería de críticos, urgencias y emergencias

Natalia Pérez explica que para poder ofertar en Andalucía la especialidad de enfermería de críticos, urgencias y emergencias primero se tiene que aprobar esta solicitud a nivel nacional, en el seno del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, con el apoyo previo de siete comunidades autónomas. Pérez resalta que la Consejería de Sanidad de Andalucía ya ha dado su voto favorable a esta petición y que el Ministerio también estaría de acuerdo, pero se necesita contar con otras seis regiones más que respalden la solicitud.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba recuerda que en Andalucía existen distintos perfiles de enfermería que ejercen en el ámbito de las urgencias, emergencias y críticos, como son las propias urgencias, 061, DCCU (dispositivos de cuidados críticos y emergencias) o UCI, por lo que con la especialidad se conseguiría reconocer este campo especializado de conocimientos.

Actividad desarrollada el pasado año por el Colegio de Enfermería de Córdoba, denominada 'Pregunta a tu enfermera'. / Víctor Castro

Enfermería pediátrica

Por su parte, Natalia Pérez lamenta que, por el momento, la especialidad de enfermería pediátrica sigue sin estar plenamente implantada en Andalucía, a pesar de los pasos que se han dado para ello, por lo que en la práctica quienes cuentan con la especialidad no son reconocidos como tales especialistas.

Precisamente, el Consejo Andaluz de Enfermería ha presentado recientemente un documento que recoge diez medidas prioritarias para avanzar en el desarrollo efectivo de las especialidades enfermeras en el sistema sanitario público de Andalucía, que cuenta con la participación y respaldo de sociedades científicas del ámbito enfermero. Entre las medidas planteadas en este decálogo destacan el «despliegue efectivo de las especialidades en toda la región», el «reconocimiento real» de las competencias profesionales y la creación y dotación de plazas específicas para enfermeras especialistas, añade Pérez.

Respaldo político al pacto andaluz por la Enfermería

Además, el CAE se ha reunido con todos los partidos políticos en Andalucía para lograr la aprobación de «un pacto andaluz por la Enfermería», que permita mejoras en esta profesión, como, por ejemplo, el incremento en la ratio de enfermeras por paciente, que en Andalucía es de 5,56 por cada 1.000 habitantes, frente a la media española de 6,36, «a pesar de que es una profesión que cada vez asume más funciones», subraya.

Inauguración de las 3ª Jornadas Nacionales de Investigación del Colegio de Enfermería de Córdoba. / Córdoba

Más profesionales deciden dedicarse a la investigación

En lo que respecta a la investigación, es una faceta que cada vez desarrollan más los profesionales de enfermería cordobeses, como recalca el responsable de este ámbito del Colegio de Enfermería de Córdoba, José Manuel Alcaide.

Alcaide hace hincapié en que el Colegio de Enfermería está destinando cada vez más recursos humanos y económicos a fomentar la investigación y formación, atendiendo de este modo a las demandas de los colegiados.

De este modo, detalla que existen, por un lado, ayudas que aporta el colegio para que estos profesionales puedan participar en congresos, el propio Colegio de Enfermería organiza jornadas y premios de investigación, a los mejores trabajos de fin de grado, fin de máster, así como becas de investigación, con el objetivo de que cada vez esté más interrelacionada la formación académica con la realidad asistencial y que la labor enfermera se lleve a cabo con más calidad y humanidad.