El PP promete facilitar el acceso a la vivienda a 200.000 familias andaluzas en cuatro años y construir 30.000 nuevas viviendas en la zona de expansión de Córdoba

El Partido Popular pasa el ecuador de la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo hablando de vivienda en Córdoba. El número 1 de la lista de los populares por Córdoba, Antonio Repullo, ha garantizado el acceso a la vivienda de 200.000 familias en Andalucía en los próximos 4 años. El también secretario general del PP-A ha comparecido este viernes en la zona de expansión de Córdoba, Huerta de Santa Isabel Oeste, junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido; la delegada de Vivienda, Carmen Granado, y la número 4 de la candidatura, Beatriz Jurado.

Antonio Repullo ha pedido a los cordobeses que voten al PP el 17M para garantizar la continuidad de la transformación de Andalucía y que Córdoba "siga siendo motor económico" en materia de vivienda. El cabeza de lista ha asegurado que son prioridad para Juanma Moreno las políticas de vivienda, el impulso de la vivienda protegida y la vivienda libre, así como la rehabilitación de vivienda construida en los barrios consolidados. Repullo ha dicho que el PP ha triplicado en 8 años las viviendas que el PSOE hizo en ese mismo periodo de tiempo: 15.000 frente a 4.000, y ha garantizado que de seguir en el Gobierno andaluz, los populares garantizarán el acceso a la vivienda de 200.000 familias en Andalucía, de las que 20.000 serán VPO y viviendas protegidas, 66.000 serán viviendas en régimen de alquiler y 22.000 más viviendas rehabilitadas.

Los populares este viernes en la zona de expansión de Córdoba. / Víctor Castro / COR

Viviendas pendientes del Estado

El número 1 del PP por Córdoba ha pedido a la candidata socialista, María Jesús Montero, que está este viernes en Córdoba, "que no venga a mentir" a los cordobeses y ha criticado que el Gobierno central tenga 300 viviendas vacías en la provincia y un solar en la antigua cárcel de Fátima, donde están pendientes de construir 200 viviendas a falta de que el Estado libere esos suelos.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, por su parte, ha asegurado que los populares hablan de vivienda "con realidades y no con discursos", y ha puesto de ejemplo las más de 2.000 VPO que se van a construir en Córdoba en los próximos años, 1.700 de ellas en la expansión de Huerta de Santa Isabel y 300 más de Vimcorsa, además de los 600 alojamientos para jóvenes y mayores del Plan Vives. El primer edil ha dicho que para seguir con esos planes expansivos es necesario que Juanma Moreno siga al frente de la Junta de Andalucía.

José María Bellido y Antonio Repullo, este viernes. / Víctor Castro / COR

30.000 viviendas nuevas en Córdoba

En este escenario, Bellido ha dibujado una Córdoba del futuro que prevé la construcción de 30.000 nuevas viviendas en el nuevo planeamiento de la ciudad, lo que servirá "para que el mercado no se colapse" y no suban los precios. En esa normativa urbanística que se está redactando, se quiere incluir la obligación de que el 50% de ese nuevo parque de viviendas sea de VPO. "Queremos seguir gobernando para asegurar que se haga", ha dicho el alcalde. Además, ha señalado la intención de que el futuro PGOM también permita trabajar en la ciudad consolidada impulsando una norma urbanística que permita la rehabilitación de bloques antiguos que puedan construir una planta más, para que los vecinos puedan rehabilitar el edificio con los beneficios generados a partir de esa mayor edificabilidad. En última instancia, el alcalde ha defendido las políticas de vivienda de su gobierno municipal asegurando que el precio de la vivienda se ha mantenido por debajo de la media nacional, al igual que el precio del metro cuadrado.