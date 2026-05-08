Sucesos
La Policía Nacional desmantela un clan familiar dedicado al tráfico de heroína que operaba en Córdoba
Cinco personas han sido detenidas, una de ellas en Córdoba, en una operación en la que se ha intervenido más de dos kilogramos de heroína, 500 plantas de marihuana y otras sustancias
Cinco personas han sido detenidas, una de ellas con su ingreso en prisión, en una investigación conjunta de agentes de Écija y Linares, en las provincias de Sevilla y Jaén, que ha desarticulado un clan familiar dedicado al tráfico de heroína y a la defraudación de fluido eléctrico que operaba en Córdoba y en distintos puntos de Andalucía.
La operación, denominada Irak-Gemelos, se ha desarrollado en tres fases y ha permitido esclarecer la actividad de este entramado criminal asentado en la provincia de Sevilla y que distribuía sustancias estupefacientes en distintos puntos de la comunidad, ha informado este viernes la Policía Nacional.
La investigación se inició tras recibirse información sobre la existencia de un grupo familiar dedicado principalmente a la distribución de heroína, que operaba en provincias como Jaén, Córdoba y Sevilla.
Investigación en varios puntos de Andalucía
Durante las primeras gestiones, los agentes intervinieron una importante cantidad de heroína en la provincia de Jaén, lo que permitió avanzar en la investigación sobre el principal núcleo familiar encargado de la distribución.
Posteriormente, se establecieron vigilancias y seguimientos que permitieron localizar al principal investigado, así como los inmuebles presuntamente utilizados para la actividad ilícita.
Los investigados empleaban a terceras personas, en muchas ocasiones con problemas de adicción, para los transportes de droga con el fin de dificultar su vinculación directa con la sustancia intervenida.
En una primera fase se procedió a la detención de un hombre y a la intervención de cerca de dos kilogramos de heroína, además de sustancia de corte.
Un detenido en Córdoba
En una segunda fase, tras nuevas vigilancias, fue detenido otro hombre en la provincia de Córdoba, interviniéndose más heroína, así como pequeñas cantidades de otras sustancias estupefacientes.
Finalmente, en la fase de explotación final, se llevaron a cabo cuatro entradas y registros en domicilios ubicados en la localidad sevillana de Dos Hermanas y se detuvo al principal investigado.
En el conjunto de la operación se han intervenido más de dos kilogramos de heroína, 500 plantas de marihuana, distintas cantidades de MDMA, sustancia de corte y un arma de fuego corta.
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