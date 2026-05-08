La Policía Local de Córdoba retira 231 patinetes a sus propietarios en el último mes y avisa de que mantendrá la campaña todo el año

La Policía Local de Córdoba ha retirado 231 patinetes a sus propietarios en un mes por incumplimiento de la normativa, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa. Se trata de las primeras consecuencias de la campaña iniciada en abril en el marco de la "entrada en vigor de una normativa estatal más estricta" en este año 2026. Por ahora, de los 231 patinetes incautados, un total de 146 siguen bajo custodia de los agentes, ya que aún no han sido retirados por sus propietarios.

Este es el balance del primer mes de aplicación de esta campaña de refuerzo de la seguridad vial que persigue la adecuación a la normativa estatal, después de que la Policía Local comenzase con una campaña informativa previa el pasado verano. En última instancia, el objetivo es la reducción de los datos de siniestralidad. De hecho, hasta el 1 de abril se habían contabilizado ocho siniestros con personas heridas. En tres incidentes, registrados en la plaza de la Compañía, en el Realejo y en la calle Puerta de Plasencia, los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital.

La Policía Local de Córdoba retira 231 patinetes a sus propietarios en el último mes y anuncia que mantendrá la campaña todo el año / CÓRDOBA

Refuerzo de la campaña informativa

Este refuerzo de vigilancia se activó tras un periodo en que los agentes realizaron labores de información, concienciación y aviso a los usuarios, incluso alertando a través de las redes sociales acerca de la normativa, que establece que todos los VMP deben contar con seguro de responsabilidad civil, así como estar inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT).

De igual forma, cabe recordar que está prohibido que los patinetes superen una velocidad de 25 Km/h o que circulen por aceras y zonas peatonales. Por ello, el dispositivo policial ha reforzado los controles específicos para la detección de patinetes que se encontrasen en situación irregular, estuvieran estacionados indebidamente o generando un perjuicio para la movilidad.

Los efectivos de la Policía Local han desplegado puntos en distintas localizaciones de la capital, especialmente aquellas diagnosticadas como de alto tráfico de vehículos de movilidad personal. Del total de 231 patinetes retirados desde el inicio de la campaña, 85 han sido retirados ya del depósito por sus propietarios.

Policía controlando patinetes eléctricos. / A.J. González

Continuarán con el dispositivo

Para el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, estos datos “ponen de manifiesto que había muchos usuarios que no habían atendido a las campañas de concienciación”. Por este motivo, así como por el repunte de siniestros viales que involucran a VMP en los últimos meses, Coca se ha comprometido a “continuar con este dispositivo especial durante el resto del año, pues nos permite trasladar a la ciudadanía la importancia de cumplir las normas de circulación”. Al respecto, ha recordado que “la Policía Local ha comenzado a sancionar con hasta 800 euros de multa a los propietarios infractores tras pasar varias semanas alertando a los usuarios de estos vehículos sobre la necesidad de registrarlos y de contar con seguro”. Los patinetes eléctricos tienen la consideración legal de vehículos y, como tales, sus conductores están obligados a cumplir con las normas de tráfico establecidas. No hacerlo puede acarrear sanciones económicas de hasta 800 euros.