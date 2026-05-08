Diputación de Córdoba
La plataforma Talentos Córdoba Live abre la votación pública para seleccionar a los finalistas del concurso
El jurado profesional elegirá a seis de los diez artistas más votados por el público para actuar en la Gran Final del certamen el próximo 27 de junio
La segunda edición de Talentos Córdoba Diputación de Córdoba ha dado a conocer el nombre de los 20 artistas que han sido seleccionados para pasar a la siguiente fase del concurso. Ahora será el público quien, a través de sus votaciones, escoja a sus artistas favoritos. De los diez más votados, el jurado profesional escogerá a seis para que pasen por el escenario de Córdoba Live el próximo día 27 de junio y actúen en directo en la Gran Final.
Alexxyo, Arturo Rando, Bonier, Carril Bici, Chaiko RF, Childish, Doni, Dreadsistance, Elyzeus, Aydrt, Izan Damero, José Jurado, Laura Edhel, Los primos chicos, Luisa Arenas, Mike Sun, Mirror, Peithon, Sol y Luna y Sylvia son los nombres de los 20 preseleccionados.
Voto del público: plazos y premios
El público podrá votar su canción favorita hasta el próximo 31 de mayo y el 5 de junio se dará a conocer la lista de finalistas que actuarán en el escenario de Córdoba Live.
Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba es una plataforma pionera que ofrece visibilidad y proyección a artistas emergentes, otorgando una oportunidad única a estos artistas para darse a conocer y actuar en directo en un escenario de primer nivel como es Córdoba, los finalistas contarán con un premio que quedará distribuido de la siguiente manera: un cuarto, quinto y sexto premio de 500 euros; un tercer premio de 1.000 euros, un segundo premio de 2.000 euros y un primer premio de 3.000 euros además de la grabación del single y del videoclip interpretado en el certamen.
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