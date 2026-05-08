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Piden licencia para abrir apartamentos turísticos en una pequeña calleja de Córdoba con mucha historia

Una empresa pide los permisos para abrir alojamientos turísticos en la calleja Azonaicas, junto a Las Tendillas, en un espacio que fue sede de una revista histórica de la ciudad

Un joven sale con unas maletas de un apartamento turístico de Córdoba.

Un joven sale con unas maletas de un apartamento turístico de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El boom de los apartamentos turísticos sigue sin freno. Rara es la semana que el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba no muestra varias publicaciones relativas a la apertura de nuevos establecimientos de este tipo. El último anuncio publicado en este sentido es de este mismo viernes y prevé la apertura de nuevos apartamentos turísticos en una callejuela del centro de Córdoba, quizá desconocida, pero junto a la que diariamente pasan miles de cordobeses y turistas.

En concreto, la empresa Civitas Home 2021 ha solicitado la calificación ambiental -que es el paso previo a la licencia- para abrir unos apartamentos turísticos en la calleja Azonaicas, al lado de la plaza de las Tendillas. Este callejón está partido en dos por la intersección de la calle Claudio Marcelo y el proyecto turístico citado se situará en el número 6, es decir, en la parte derecha mirando hacia Las Tendillas.

A.J.González Córdoba Apartamentos turísticos antiguo edificio de la Unión y el fénix y de seguros La Estrella en plaza de las Tendillas y Cruz Conde 2

Los nuevos apartamentos se ubicarán muy cerca de la plaza de las Tendillas. / A. J. GONZÁLEZ

La historia de la calleja Azonaicas

Según la publicación El callejero cordobés, reflejo de nuestra historia, editado por la Real Academia de Córdoba y coordinado por Francisco Solano Márquez, el término azonaicas es un plural castellano que modifica un diminutivo de origen árabe que significa callejuela. La palabra, eso sí, no está reflejada en el diccionario.

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En la citada publicación se explica que fue una ampliación hacia la plaza de las Tendillas la que hizo que la calle Claudio Marcela partiera en dos a esta pequeña calleja, Azonaicas. En el número 6, precisamente donde se quieren abrir los apartamentos turísticos, estuvo en el último cuarto del siglo XIX la sede de El Álbum: revista semanal de literatura, artes, teatros, salones y modas, cuyos ejemplares pueden consultarse a día de hoy en la biblioteca Grupo Cántico.

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