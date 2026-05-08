Pablo López y Guillermo Molina, primeros catedráticos enfermeros de la UCO: "Ayudamos a dar pasos a favor de la enfermería"

Los cordobeses Guillermo Molina Recio, de 50 años, y Pablo J. López Soto, de 35 años, han hecho historia en la Universidad de Córdoba al convertirse en los dos primeros enfermeros que consiguen ser catedráticos de la institución.

En concreto, Guillermo Molina ha logrado la plaza de catedrático en el área de Enfermería del Departamento de Enfermería, Farmacología y Fisioterapia, convirtiéndose en el primer enfermero en alcanzar esta categoría en la UCO.

Pablo J. López y Guillermo Molina, ante el Rectorado de la Universidad de Córdoba. / Víctor Castro

Los perfiles

Molina acumula más de 20 años de trayectoria docente e investigadora en la UCO. Como investigador principal, ha liderado proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Estatal de Investigación y ha dirigido 14 tesis doctorales. Es el investigador responsable del grupo GA-16 Estilos de vida, innovación y salud del Imibic y coordina el Programa Científico de Envejecimiento y Fragilidad de dicho instituto, además de dirigir el máster en Nutrición Humana de la UCO.

Guillermo Molina, segundo por la derecha, el día que fue nombrado catedrático de la UCO. / CÓRDOBA

Por su parte, Pablo J. López es el primer enfermero con plaza de catedrático de Universidad vinculada al Servicio Andaluz de Salud (SAS), es decir, que compagina su labor docente e investigadora en la universidad con un puesto asistencial, en su caso en el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba. Además, también es uno de los catedráticos más jóvenes de Ciencias de la Salud de toda España.

Es director de Departamento de Enfermería, Farmacología y Fisioterapia de la UCO y está adscrito a la Unidad de Pediatría del Reina Sofía de Córdoba; además de ser investigador principal del grupo GC31 Cuidados enfermeros integrales. Perspectiva multidisciplinar del Imibic.

Pablo J. López, el día que fue nombrado catedrático de la UCO. / CÓRDOBA

El camino hasta llegar a la cátedra

Guillermo Molina repasa el camino hasta llegar a ser catedrático. Tras graduarse, se vinculó a la UCO como colaborador honorario, luego como profesor asociado (compatibilizando esta labor con la faceta clínica) para acabar trabajando a tiempo completo en la Universidad de Córdoba tras defender su tesis doctoral. «Lo más relevante de ser catedrático es que ayudamos a seguir dando pasos a favor de la enfermería y para que nuestra profesión esté presente, no solo en el ámbito asistencial o investigador, sino también en todos los lugares y estamentos del ámbito académico», resalta.

En la misma línea, Pablo J. López considera que haber logrado ser catedrático no es un hito individual, sino que lo ve más bien como un «éxito colectivo» que permite una «conexión más sólida» entre la Universidad de Córdoba y el sistema sanitario.

«Llegar hasta aquí puede permitir abrir nuevos horizontes para que la enfermería esté cada vez más presente en la sanidad, así como para tener más oportunidades para liderar proyectos que repercutan en mejorar la salud y cuidados de la ciudadanía», destaca.