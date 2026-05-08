Un libro y un documental reconstruyen desde la comunidad la historia social del barrio de Las Palmeras

El barrio de Las Palmeras ha acogido la presentación del libro fotográfico El viento que agita Las Palmeras y la proyección de un documental homónimo, una iniciativa que reconstruye seis décadas de historia desde la voz de sus protagonistas. El proyecto, impulsado por la Asociación de Vecinos Unión y Esperanza junto a la Universidad Loyola y financiado por la Fundación Kutxabank, pone en valor la memoria colectiva como herramienta de cohesión social y transformación comunitaria.

El acto, celebrado en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios Poniente Norte La Foggara, ha reunido a representantes institucionales, entidades sociales y vecindario, que han participado en un proceso colectivo desarrollado durante dos años. A través de imágenes, testimonios y archivos personales, el trabajo documenta la evolución del barrio desde su origen en los años sesenta hasta la actualidad, destacando su capacidad de organización y respuesta ante contextos de vulnerabilidad.

Sesenta años de historia del barrio

El libro recorre los 60 años de historia de Las Palmeras (1964–2024), desde su creación como asentamiento tras las inundaciones de 1963 hasta su realidad actual. La obra subraya la importancia de la identidad comunitaria, la cooperación vecinal y la construcción de redes de apoyo como elementos clave para afrontar los retos sociales.

El documental, dirigido por Laura Coca, colaboradora de investigación del Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación Social y realizadora audiovisual, aborda algunos de los episodios más significativos de la historia de Las Palmeras: la construcción de los primeros albergues provisionales, las luchas vecinales por vivienda y servicios básicos, el papel de las mujeres y del movimiento asociativo o el cierre del CEIP Duque de Rivas, uno de los referentes educativos históricos del barrio.

Durante la presentación, el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo, ha destacado el valor social del proyecto: “El viento que agita Las Palmeras es mucho más que una memoria gráfica de un barrio. Sus páginas son testigo y dan voz a un proyecto de cohesión social único que ha contribuido al desarrollo integral de una parte de la ciudad y la integración de sus vecinos. La publicación pone de manifiesto también la necesidad de diálogo y conexión con el territorio y sus singularidades para sacar adelante proyectos de impacto; una dimensión clave para contribuir al desarrollo de iniciativas que generan valor real”.