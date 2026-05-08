La investigadora Mª del Mar Uclés lidera un proyecto innovador contra la obesidad infantil en Córdoba: "Los adolescentes están debutando con enfermedades de adultos"

El proyecto de investigación ‘Abordaje enfermero integral de la obesidad infantil mediante gemelo digital y realidad virtual: proyecto Kidsense’, que tiene como objetivo educar en salud a los menores cordobeses con obesidad, con el fin de que se conviertan en adultos sanos, fue el ganador de la 31ª Convocatoria de Proyectos de Investigación de Enfermería, que concedió recientemente el Colegio de Enfermería de Córdoba.

La responsable de esta investigación, la almeriense María del Mar Uclés, profesora del departamento de Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO), destaca que «en Andalucía uno de cada cuatro niños y niñas tiene sobrepeso, por lo que esta realidad actual puede afectar al bienestar futuro de cientos de niños que se encuentran en riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, problemas respiratorios e incluso problemas de salud mental, como baja autoestima, ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria». Esta enfermera indica que la obesidad es un tema que le «preocupa» especialmente.

La profesora e investigadora de la UCO Maria del Mar Uclés, ganadora del 31º Premio de Investigación del Colegio de Enfermería de Córdoba. / Víctor Castro

La obesidad, un tema "preocupante"

Por ello, centró su trabajo fin de grado en la obesidad en la población adulta. Su trabajo fin de máster también versó sobre la obesidad, aunque en este caso infantil, lo que le sirvió de preámbulo para su tesis doctoral, dirigida por los profesores de la UCO Pilar Aparicio y Manuel Vaquero, que ha dado pie finalmente al proyecto Kidsense.

«Durante mi primer contrato en un centro de salud observé que había adolescentes que debutaban muy pronto con enfermedades y problemas de salud propios de la edad adulta como consecuencia de la obesidad infantil y de un estilo de vida negativo (malos hábitos alimenticios, sedentarismo y abuso de pantallas)», expone María del Mar Uclés.

Medición de índice de masa corporal en un menor. / AJ. González

Colegios de Córdoba que participan en el estudio

Uclés precisa que el estudio contempla la recopilación de datos y realización de charlas cortas dirigidas a la población infantil, combinadas con el uso de la realidad virtual (gamificación) para lograr comunicarse con la población pediátrica de una forma más dinámica y similar a los dispositivos móviles y pantallas, pero empleando dicha tecnología con un fin positivo de mejora de la salud.

«Para realizar la investigación contamos con la colaboración de unos 175 alumnos de 8 a 12 años que pertenecen al Colegio Británico, Virgen del Carmen, Europa, Obispo Osio y Federico García Lorca, niños que corresponden a varios perfiles socioeconómicos», recalca. La investigación empezó en el curso 2024-25 y continúa en el presente curso 2025-26. Será a partir de entonces cuándo se empiecen a tener los primeros resultados, subraya esta enfermera, que forma parte también del grupo del Imibic GE10 Investigación Clínico-Epidemiológica en Atención Primaria, que dirige la doctora Esperanza Romero.