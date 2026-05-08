Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 8 de mayo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Festival de los Patios 2006
Concierto de Alfonso Aroca
El pianista flamenco Alfonso Aroca ofrecerá en el Cine Fuenseca el espectáculo Alfonso Aroca Live, que será el primero de los cinco conciertos especiales programados por el Ayuntamiento. Estará acompañado por Alicia Morales, Abel Harana y Javier Rabadán, a las 22.00. A la misma hora, y en el entorno de La Calahorra se celebrará la vigésimo novena edición del Festival Flamenco Cruzando el Río, con Lorena Alférez y su grupo y el cantaor José Prieto El Caja, con Niño Selu. Y también a las 22.00 horas, en la Casa de las Campanas, se celebrará el Certamen de Copla en el que participan los artistas premiados en la última edición, la vigésima, del Concurso Nacional de Copla Ciudad de Córdoba Memorial Antonio Mondéjar que fueron Jesús Navarro, Toñi Ronquillo y Carmen Abad.
CÓRDOBA. Cine Fuenseca, Calahorra y Casa de las Campanas.
Varias.
22.00 horas.
Teatro
‘Las bingueras de Eurípides’
La compañía Las niñas de Cádiz ponen en escena la obra Las bingueras de Eurípides. Función accesible. Localidades: de 12 a 15 euros.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.00 horas.
Concierto
Música a cargo de la banda Puño Dragón
Puño Dragón es una banda asturiana de rock alternativo formada en 2021 que destaca por una propuesta original, auténtica y enérgica.
CÓRDOBA. Sala Impala.
Avda. de Chinales, 64.
20.00 horas.
Serenata
Actuación del grupo El Limonero
Serenata del grupo El Limonero enmarcada en el ciclo de Serenatas en las Plazas 2026, organizado por la Federación de Peñas Cordobesas.
CÓRDOBA. Puerta del Puente.
Plaza del Triunfo, s/n.
21.30 horas.
Mercadillo solidario
Música y alegría en San Felipe Neri
Música y alegría a cargo del Coro Amigos de la Casa Sevilla.
CÓRDOBA. Oratorio San Felipe Neri.
San Felipe, 55.
19.30 horas.
Música
Concierto del cuarteto de Cuerda Rücker
Este cuarteto ofrecerá una noche de música excepcional con obras de Beethoven, Borodin, Barber y Turina. Entrada gratuita, previa reserva: protocolo@fmcastillejo.org
CÓRDOBA. Fundación Miguel Castillejo.
Plaza de las Doblas, 1.
20.30 horas.
Festival de Primavera
Actuación de Spanish Brass
Concierto del quinteto de metales Spanish Brass que hará un recorrido musical desde Albéniz y Falla a Piazzolla o Serrat. Entrada libre.
CÓRDOBA. Plaza de Capuchinos.
20.30 horas.
Niños
Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’
Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Alcolea (17.30) y Norte (18.00), a cargo de Lúa y Máximo Ortega, respectivamente. La asistencia es libre hasta cubrir el aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Alcolea y Norte.
Varias.
17.30 y 18.00 horas.
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