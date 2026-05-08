Finaliza la huelga de los gruistas en Córdoba: trabajadores y patronal llegan a un acuerdo tras 72 días de paro

La huelga de los operadores de grúas torre de Córdoba ha finalizado. Tras 72 días de paro, en los que estas infraestructuras han estado paradas, afectando a varias obras y paralizando otras, los sindicatos y la patronal, Construcor, han llegado a un acuerdo. Según han informado CCOO y UGT, el plus de dedicación -que es el que los trabajadores pedían aumentar- se pagará, finalmente, a 31,50 euros por día trabajado. Las movilizaciones comenzaron a final de año, cuando el plus estaba en 13 euros, Construcor lo subió a 26, pero de forma temporal, y hasta este viernes no se ha llegado a un acuerdo.

Por lo tanto, y tras cerrarse la negociación, los trabajadores volverán a sus respectivos puestos de trabajo el próximo lunes 11 de mayo. Como recuerdan desde los sindicatos, "Córdoba se convierte en la tercera provincia de nuestra comunidad que ha cerrado un acuerdo con el subsector [acogidos al convenio general de la construcción] de gruistas, tras Sevilla y Cádiz". Hay que tener en cuenta que el primer paso se dio en Sevilla, donde el plus se subió de forma muy destacada, lo que llevó al resto de provincias a empezar a exigir aumentos también.

Una grúa en una obra de un residencial en Huerta de Santa Isabel. / VÍCTOR CASTRO

CCOO y UGT: "Permite al colectivo cobrar un salario justo que reconoce la labor y la responsabilidad que asumen a diario"

Sobre el acuerdo alcanzado, CCOO y UGT se muestran "satisfechos" pues "permite al colectivo cobrar un salario justo que reconoce la labor y la responsabilidad que asumen a diario". Además, ambas organizaciones han agradecido el apoyo recibido por las distintas administraciones e instituciones, así como por la ciudadanía, "que se ha mostrado en todo momento comprensiva con el colectivo".

Construcor: "Intentaremos que el acuerdo se plasme de la forma más respetuosa en el convenio"

Desde la secretaría general de Construcor señalan a Diario CÓRDOBA el "alivio" que supone haber llegado a un acuerdo pese a, advierten, de que esos 31,50 euros se va por encima de los límites que marca el convenio general, y que es la razón que la patronal siempre ha defendido. Tanto el acuerdo alcanzado en Córdoba, como los de Cádiz y Sevilla, sobrepasan los límites del convenio general que impera a nivel nacional.

Lo que se intentará ahora, apuntan desde Construcor, será "articular la forma de que este acuerdo se plasme de la forma más respetuosa en el convenio". El objetivo, dado que el acuerdo general se negocia a finales de año, es que las subidas que se están aplicando al plus en Andalucía se reflejen en algún sentido en dicho convenio y no se esté trabajando con cifras que no están acorde al mismo.