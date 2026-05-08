Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 8 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sáabdo, 9 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Ángel Martín López
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio San Rafael.
Concepción Casado Gallego
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio San Rafael.
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