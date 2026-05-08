Un experto de la Universidad de Córdoba explica el hantavirus: «No es comparable al covid, lo normal es que se quede en pocos casos»

«El hantavirus no es lo mismo que el covid» y «lo normal es que el brote se quede en pocos casos». Con esas dos ideas resume Rafael Astorga, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba (UCO), la situación generada tras detectarse casos de hantavirus en un crucero y la llegada a España del mismo. Este experto, uno de los integrantes del Centro Andaluz de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem) ubicado en Córdoba, subraya que se trata de una enfermedad potencialmente grave, pero con una capacidad de transmisión interhumana «mucho más reducida» que la que mostró el coronavirus.

Astorga explica que el hantavirus es un virus cuyo reservorio principal son roedores de ámbito silvestre y que el contagio suele producirse por inhalación de aerosoles contaminados procedentes de orina y heces de estos animales. En América, añade, se han descrito variantes especialmente agresivas (ej., virus Andes) de tropismo respiratorio, con especial atención a la zona andina, mientras que en Europa y Asia predominan cuadros distintos, más vinculados a afección renal. En Europa, explica este experto, se han localizado «muy pocos casos», fundamentalmente en brotes como Serbia (virus Dobrava) o Finlandia (virus Puumala); y en España «por el momento no se ha detectado ninguno».

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El experto señala que, una vez contraída la enfermedad, esta puede empezar a manifestarse con fiebre, mialgias, artralgias, y diarrea leve y, según el cuadro clínico, evolucionar hacia afección renal o complicaciones respiratorias. En el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, descrito sobre todo en América, la evolución puede ser rápida y grave, con «riesgo de insuficiencia respiratoria». En este tipo de cuadros, la letalidad «ronda el 40%», apunta.

Por qué «no es lo mismo que el covid»

Astorga entiende que el episodio despierte inquietud, pero insiste en que la comparación con la pandemia tiene límites claros. La principal diferencia, recalca, es la transmisibilidad. El hantavirus no se propaga con facilidad en la comunidady, salvo excepciones concretas, no se considera un virus de transmisión frecuente entre personas. De hecho, señala que para ello es necesario «un contacto estrecho» y sin medidas de bioseguridad adecuadas como mascarilla, por lo que «su capacidad de transmisión es baja». Para ello, cita el caso de un brote en 2018 y 2019 en una fiesta de cumpleaños en Argentina, donde aunque once personas murieron, hubo 34 casos, por lo que la enfermedad no se expandió de manera masiva.

Las imágenes del avión medicalizado con dos infectados por hantavirus en la base aérea de Gando, en Gran Canaria / CÓRDOBA

También varía el periodo de incubación, que puede oscilar aproximadamente "entre una y seis semanas", cuenta. Por eso, el catedrático defiende que la clave está en el control de casos, el seguimiento de contactos y el cumplimiento estricto de las medidas de aislamiento y vigilancia que se determinen, sin anticipar escenarios de expansión masiva.

“One Health” y respuesta sanitaria

Astorga defiende la posición de España en el caso del brote en el MV Hondius y cree que es «no solo una cuestión de humanidad» sino también «un compromiso con la OMS» y cree que España está capacitada, «especialmente después del covid, que algo habremos aprendido» para gestionar situaciones como esta. Eso sí, insiste en la necesidad de «una cuarentena obligatoria que coincida con el periodo de incubación. La salud pública es prioritaria». También reivindica que, para abordar esta situación es necesario un enfoque One Health (Una Salud), en el que se controle la salud humana vigilando también el estado de los animales y su ecosistema.