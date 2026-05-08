Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año

Son más de 44.000 las plazas públicas que se convocarán (o ya se han convocado) este año si se tienen en cuenta las ofertas de empleo del Estado (las más numerosas), de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y varios pueblos de la provincia. Por supuesto, la cifra es mucho más alta si se analiza cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento del país. Esta misma semana, el Gobierno ha dado luz verde en el Consejo de Ministros a la disposición que recoge los empleos para funcionario y personal laboral que convocará para este ejercicio la Administración General del Estado (AGE) y las Fuerzas Armadas. Son más de 37.000 plazas las que deben convocarse en este 2026, pero luego habrá dos años para que cada convocatoria se vaya haciendo efectiva.

Las plazas públicas que tienen el proceso abierto para el Estado

Si se analizan únicamente aquellas plazas a las que se puede concurrir ya, estas suman unas 1.800. De nuevo, los procesos con mayor capacidad de empleo público pertenecen al Estado, donde se acumulan cerca de 1.500 puestos de acceso libre (sin contar las plazas de promoción interna). Ahora mismo, el Estado tiene 45 convocatorias abiertas para cubrir puestos de ingenieros aeronáuticos o farmacéuticos, aunque el más numeroso tiene que ver con trabajos en Defensa.

Examen de oposiciones celebrado en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, para trabajar en la Base Logística del Ejército. / CÓRDOBA

Las plazas públicas que tienen el proceso abierto en el Ayuntamiento de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, tiene varias convocatorias abiertas a las que se puede optar (algunas cierran plazo esta misma semana) y que suman más de un centenar de plazas. Teniendo en cuenta las de turno libre, que además son las más numerosas, destacan las 55 plazas de auxiliar administrativo que se han convocado esta misma semana o las casi 40 para la Policía Local. Hay que tener en cuenta que una convocatoria se considera abierta cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), independientemente de la administración a la que pertenezca. A nivel local, además, hay abiertos procesos selectivos para trabajar en los ayuntamientos de Pedroche, Puente Genil, Lucena, Villanueva de Córdoba, Pedro Abad, Posadas y Fuente Palmera con puestos para interventor, peón de limpieza, tesorero o monitor deportivo.

Las plazas públicas que tienen el proceso abierto en la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía es la administración analizada que menos plazas con convocatoria abierta tiene ahora, aunque hay que tener en cuenta que en febrero ya se convocaron las oposiciones de Educación de este año, con más de 5.000 plazas en el que supone normalmente el proceso más numeroso a nivel autonómico. Aun así, y si se suma también la Universidad de Córdoba, en la Junta hay ahora procesos a los que se puede optar para trabajar en la UCO (administrativo) y en la Consejería de Cultura. En total, son menos de un centenar.

Las de Educación suelen ser las ofertas de empleo público más numerosas que sacan las administraciones autonómicas. / CÓRDOBA

Las plazas futuras que deberá convocar el Estado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este jueves la oferta de empleo público (OEP) del año 2026, con un total de 37.017 plazas. De las plazas anunciadas para la Administración General del Estado, 20.541 serán de nuevo ingreso, es decir, se crean de cero y puede acceder a ellas cualquiera que se presente y gane la oposición, y luego hay otras 6.345 para promoción interna, para gente que ya esté en la administración con plaza y quiera promocionar profesionalmente.

El calendario de cada proceso ya depende de la institución que lo convoque y se comenzará a conocer en las próximas semanas o meses. De todas formas, la normativa general establece que las convocatorias de los procesos selectivos deben publicarse en el mismo año natural de la publicación de la oferta de empleo público en el BOE. Es decir, debieren ir saliendo durante este 2026. No obstante, una cosa es anunciar el proceso y otra cosa es ir convocando las pruebas. Para eso, cada institución tiene un plazo de dos años para, una vez publicadas, ejecutar las convocatorias.

Muchas de las plazas que convoca el Estado son para trabajar en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. / CÓRDOBA

Hay plazas de todo tipo, aunque el propio Ministerio de Función Pública ha destacado las 1.700 para especialistas en tecnologías de la información, las casi 350 para dar respuesta a emergencias climáticas (meteorólogos, ingenieros de montes y agentes medioambientales) o las más de 600 para Transportes.

Las próximas convocatorias de empleo público del Ayuntamiento de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba también tiene en cartera un buen puñado de convocatorias que han salido ya en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pero que aún están pendientes de publicarse en el BOE. Casi 160 plazas quiere cubrir la administración local en los próximos meses con ofertas más numerosas que otras. Destacan, por ejemplo, las 23 plazas de ordenanza, las 22 plazas de técnicos de la administración general o las 18 de informadores gestores. A nivel local está previsto también cubrir puestos de economista, médico, distintos oficios como mecánica o jardinería y trabajadores sociales.