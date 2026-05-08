El Colegio de Enfermería de Córdoba pone en marcha su Escuela de Educación para la Salud

La parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria constituye un problema relevante de salud pública. La evidencia científica demuestra que la formación de la población en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y en el uso del desfibrilador externo automatizado o semiautomático (DEA) incrementa significativamente la supervivencia cuando la intervención se inicia por testigos entrenados.

Por este motivo, diversos organismos internacionales, entre ellos el European Resuscitation Council (ERC), recomiendan la capacitación de la población general como estrategia de salud comunitaria.

En este contexto, el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba impulsa su nueva Escuela de Educación para la Salud con un programa de talleres de Soporte Vital Básico (SVB) gratuitos abiertos a todo tipo de colectivos cordobeses que lo soliciten, tales como asociaciones, oenegés, centros educativos, club deportivos, empresas, ayuntamientos y entidades sociales.

Formación desarrollada en el Colegio de Enfermería de Córdoba. / CÓRDOBA

Objetivos del programa

Los objetivos de este programa son promover la capacitación ciudadana en la respuesta inicial ante emergencias cardiovasculares, difundir conocimientos básicos sobre reanimación cardiopulmonar y reforzar el papel de la Enfermería en la educación para la salud comunitaria.

En principio, está prevista la impartición de una docena de talleres a lo largo de este año, en la sede del Colegio de Enfermería de Córdoba, que tendrán una duración aproximada de entre 2 y 3 horas, y estarán orientados principalmente a la formación práctica mediante simulación.

Los talleres serán impartidos por profesionales de Enfermería cordobeses con formación acreditada en la materia. Precisamente, el primero de estos talleres de RCP ya tiene fecha, el 19 de mayo, informa la institución colegial.

Contenidos

Los contenidos incluirán, entre otros aspectos, el reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria, cómo activar el sistema de emergencias, maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, uso del desfibrilador externo automatizado (DEA), posición lateral de seguridad y prácticas supervisadas con maniquíes de RCP. Se recomienda a los colectivos solicitantes que el número de participantes por taller sea de entre 12 y 20 personas.

Formación desarrollada en el Colegio de Enfermería de Córdoba. / CÓRDOBA

Los colectivos interesados en la realización de estos talleres deberán enviar la solicitud y suscribir el convenio de colaboración que aparece en la web del colegio al correo electrónico colegio@coecordoba.es, indicando, entre otros datos, el nombre de la entidad solicitante, el número estimado de participantes (máximo 20 personas) y la persona responsable de la coordinación.

Solicitudes

Las solicitudes serán evaluadas por la unidad de formación del Colegio de Enfermería de Córdoba en función del impacto comunitario y del orden de recepción hasta agotar el número de cursos previstos.

Una vez aprobada la solicitud, el Colegio de Enfermería de Córdoba asignará un docente perteneciente a su bolsa de instructores en SVB y se coordinará la fecha y el lugar de realización de próximos talleres, correspondiendo a la entidad la gestión de las inscripciones