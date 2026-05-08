Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía y coordinador federal de IU: «Andalucía, la sanidad y los servicios públicos no aguantan un tercer mandato del PP»

-¿Qué ha cambiado más desde que dejó la política: Andalucía, la izquierda o usted mismo?

-Todo. La situación política internacional ha cambiado radicalmente con un Trump enloquecido, un fascista en la Casa Blanca. Y con una izquierda, en este caso, que afortunadamente tiene un cambio de estado de ánimo formidable, que se ha acelerado con los acuerdos unitarios que hemos hecho en Por Andalucía. Yo estoy más mayor, pero ahora veo las cosas con más fortaleza emocional. El tiempo y los dolores me han educado a ser paciente, a relativizar y a estar sereno en los retos políticos. A saber que no todo depende de ti, aunque tú seas importante en un momento dado.

-El otro día saltó como un resorte cuando Juanma Moreno le acusó de estar en política por un sillón.

-Porque me dolió personalmente. ¿A mí, que aprobé oposiciones con 23 años, que he estado en institutos y lo he compatibilizado con ser concejal, me vas a contar que estoy por un sillón? Soy una persona educada, pero tampoco me voy a dejar avasallar.

-¿Con el tiempo se ha moderado o se ha hecho más radical?

-Me he moderado en cuanto a tener mayor comprensión de la condición humana, pero me indigna cada vez más el daño social que ha hecho el Gobierno andaluz en las familias. El otro día acompañé a un matrimonio, a él, con Alzheimer, no le habían reconocido en tres años y medio ni siquiera la dependencia. Nosotros tenemos un plan: que la petición de dependencia sea presencial con funcionariado dedicado a atender a los mayores. Ahora, muchos de ellos están acudiendo a asesorías y les cuesta la pasta solamente para solicitarla. Eso me indigna o ver cómo a la gente le sube un 70% la vivienda, o que en Sevilla, por ejemplo, 102 viviendas que les han costado a un fondo de inversión 40.000 euros de media, no se la hayan ofrecido a las familias que estaban ahí alquiladas.

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía el 17M. / Víctor Castro

-¿Qué le han enseñado los alumnos sobre política?

-El alumnado es el termómetro que te adelanta lo que va a ocurrir en la sociedad. El malestar de 2007 dio lugar al 15M. La inseguridad de ahora está dando lugar a un debate, pero se ha construido un tópico porque tienen la misma disputa que hay en el resto de la sociedad.

-¿Qué problema de Córdoba resume mejor el modelo andaluz que critica? ¿Sanidad, despoblación, empleo, transporte, vivienda, agricultura, industria?

-El gran problema en Córdoba se llama despoblación, derivada de una Junta que no interviene como operador activo económico. No protege a los agricultores, deja que la política de vivienda se rija por la ley de la selva y deteriora los servicios públicos porque tiene una orientación a que la gente se los pague o a financiar lo privado. En Córdoba, eso y la desindustrialización han hecho que sea la provincia que más población pierde.

-¿Y eso cómo se revierte?

-No hay intervención en el sector agropecuario, que es clave para la fijación de población en el territorio. Y se sufren los dos éxodos: del interior a la costa y de los pueblos a la ciudad. El futuro del modelo productivo andaluz no puede ser camarero en la Costa del Sol. Tiene que ser establecer un sistema de reindustrialización vinculado a la agroindustria, a la logística y a una industria verde que fije población en el territorio. Moreno Bonilla deja hacer y desprotege al sector primario. Por Andalucía tiene una propuesta: una estrategia andaluza de equilibrio poblacional. Sabemos que cuando desaparece un colegio o un centro de salud, el pueblo se muere. En esa estrategia andaluza, Córdoba y Jaén van a tener un papel preeminente, porque son las dos provincias que más pierden población.

-Córdoba ha vinculado su industria a la Base Logística del Ejército. ¿Qué opina?

-Efectivamente y también se puede hacer base logística para la paz. El gran engaño es plantear desde la Administración el susto o muerte, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Creo que la reflexión colectiva que tiene que hacer Córdoba es que, si algo ha fracasado, ha sido el modelo productivo que se ha impuesto en una dejación de funciones respecto a la protección de una provincia que merece que se contenga la sangría de población y que haya una estrategia de fijación vinculada al desarrollo de la agroindustria.

-¿Qué diferencia real hay entre votar a Por Andalucía, al PSOE o a Adelante Andalucía?

-Nosotros nunca hemos caído en la tentación de las privatizaciones con conciertos sanitarios, como hizo el PSOE, ni con la colaboración público-privada en la obra pública. Y la diferencia con Adelante es que nosotros, si dan los números, no basta con que echemos a Moreno Bonilla, sino que queremos gobernar para mejorar la vida de la gente. Hemos hecho un esfuerzo, siete organizaciones, para obedecer el mandato popular de la unidad. Nosotros somos un proyecto unitario y Adelante no lo es porque no ha querido incorporarse.

-¿Tiene la sensación de que esta es una campaña, no sé si empujada por las redes sociales, que solo parece ir de quién es más simpático, más ocurrente, más artista?

-Somos gente seria en el mejor sentido. Se demostró en el debate: fuimos la única candidatura que hizo propuestas, no comentarios para generar impacto en las redes, aunque es verdad que el comentario espontáneo que a mí me salió al final ha sido el que más se ha movido, pero no era la intención [«Usted es Vox con sonrisa»].

-Defienden sin complejos su papel en el Gobierno de Sánchez.

-Hemos subido el salario mínimo y se han llegado a superar los 22 millones de contratos con la reforma laboral, que decían los empresarios que iba a generar desempleo. Eso no lo hace el PSOE solo. Esa izquierda que araña derechos y que se pelea es nuestro mayor patrimonio. La gente quiere que nos quememos y después que vengan otros. Yo no he dado este salto de mi instituto a la política para calentar un escaño en el Parlamento y decir qué bueno soy en una intervención y cuántos likes me hacen en Twitter.

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía el 17M. / Víctor Castro / COR

-¿Para qué se presenta?

-Para recuperar el orgullo por la pública, que no haya educación de pago, para que las familias no tengan que dejarse el bolsillo en el refuerzo educativo. O sea, vengo a resolver problemas. Esa pasión por la resolución de problemas es la que justifica esa acción. Queremos intervenir en el mercado de la vivienda, lo decimos muy claro: no a los pisos turísticos que en zonas tensionadas tienen que pasar a ser de uso residencial, porque una vivienda es para vivirla. Y cuando sobren, entonces habrá pisos turísticos. Que la gente tenga derecho a que la vivienda no le cueste el 80% del salario. No puede ser que en Málaga haya un salario medio de 1.500 euros y viviendas por 1.300 euros en un antiguo barrio obrero. Por supuesto, a Moreno Bonilla le espanta que digamos que intervenimos en el mercado. ¡Pues allá Moreno Bonilla! Que hay gente que tiene 50 viviendas que no nos va a votar, pues claro, pero nosotros queremos favorecer a las familias trabajadoras y por eso pondremos límite al alquiler en 333 municipios. Oiga, el precio del paracetamol está intervenido, si no, no lo podríamos comprar. Tendríamos que ir al mercado negro, seguramente, por escasez.

-¿Juanma Moreno ha hecho algo bien en estos 8 años?

-Somos la única izquierda en Andalucía que no hemos tenido ningún acuerdo con Moreno Bonilla. Hay otros que han tenido tentaciones y han llegado a acuerdos. Moreno Bonilla no ha hecho bien ni la atención de Adamuz. Son responsables del bloqueo del teléfono de emergencia y no lo ha explicado. Lo que hay que desenmascarar es que, bajo una buena forma, te está estafando. Plantea una reducción de impuestos de 50 euros más en el bolsillo y, a cambio, tienes que pagar 3.500 euros de la FP de tu hijo; una prueba diagnóstica que no te llega, y la dependencia de tus padres, que te obliga a vender la casa o gastarte los ahorros para mantener una dignidad en su última etapa. Lo de Moreno Bonilla se llama estafa transversal.

-Con realismo, ¿Por Andalucía quiere gobernar o condicionar?

-Queremos gobernar. Nosotros, si salen los números, vamos a recuperar la sanidad pública y a dejarnos de ambigüedades. Y que a nadie le tiemble la mano. Está claro que a mí me sorprende que haya otra gente que diga: «No, nosotros no gobernamos». Bueno, pues yo no voy a dejar al PSOE solo, porque no hace las reformas estructurales que hay que hacer.

-¿Cuál sería su primera medida en sanidad, el «talón de Aquiles» del Gobierno andaluz según la oposición?

-Un deber moral: explicar la verdad del escándalo de los cribados de cáncer de mama. Moreno Bonilla no va a explicarlo, porque si se supiera la verdad, lo correrían a gorrazos. Nosotros vamos a dedicar el 20% del presupuesto sanitario a la atención primaria.

-¿Ha perdido la izquierda la capacidad de escuchar al campo andaluz en favor de otros partidos?

-La izquierda andaluza nunca ha perdido el contacto con el campo. Nuestra gente en los pueblos es de campo. Los grandes propietarios se han vinculado a Vox, pero cuando he ido a manifestaciones contra Mercosur, me han dicho los agricultores: «Menos mal que venís vosotros; no podemos aguantar a estos que dicen que apoyan al campo andaluz y se muestran sumisos a Trump cuando nos sube los aranceles». Ha habido más una escenificación que una realidad de Vox con el campo.

-¿Andalucía necesita más autonomía política, más financiación o más ambición propia?

-Andalucía necesita un Gobierno que defienda sus intereses, que reclame el autogobierno, que practique el Estatuto y que tenga un sistema de financiación que garantice —y lo pongo como un ejemplo muy claro— que una persona con cáncer sea atendida con todos los recursos disponibles para su curación viva donde viva. Moreno Bonilla no ha utilizado ni una vez el resorte de la comisión bilateral con el Gobierno de España. No lo ha hecho porque a él no le interesa la gente del común. Él se dedica a observar a quién viene con miles de millones de euros, a los que vienen con función extractivista, ganan plusvalía y se van como vinieron. La gente tiene que saber que Andalucía, la sanidad y los servicios públicos no aguantan un tercer mandato del Partido Popular.

-Imagine que el 18 de mayo los resultados no son buenos. ¿Qué sería para usted fracasar: sacar pocos escaños, no frenar a la derecha…?

-Queremos que no gobierne Moreno Bonilla y queremos aportar el máximo número, a través del apoyo popular y de escaños, a un cambio de Gobierno. En lo que toca a Por Andalucía, nunca voy a aceptar como bueno ningún resultado que sea el mismo que el que tenemos.

-En esta campaña el que más está alertando del peligro de votar a Vox es el PP, ¿qué le parece?

-Moreno Bonilla fue el primer presidente del PP que pactó con Vox y va a ser el que va a pactar otra vez con Vox. Por tanto, no hay nada más inútil que votar al PP, porque es el partido que, si apoyas, va a apoyar a Vox. La vida no se construye con resignación, se construye con esperanza. Y yo interpelo a la gente a que siempre confíe, en los lados de debate interno que tengan, en la esperanza, en la confianza en el ser humano, en la fraternidad, en que hay mucha gente que está dispuesta a luchar por un mundo mejor. Eso al final es lo que va a vencer en la duda de la gente.

-¿Qué tiene que pasar para que un votante antes desencantado diga: «Esta vez sí que voy a votar»?

-Que tenga pasión y esperanza por el futuro. Que tenga confianza en que los cambios los hacemos colectivamente. Que Andalucía tiene solución y tenemos un proyecto político que aporta soluciones, que recuperará el orgullo común de la sanidad pública y hará sentir que la gente mejora su condición de vida material. Para nosotros merece la pena salirnos de nuestra zona de confort y, para el votante, salir de su escepticismo.