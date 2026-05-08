¿Adiós a los ciclistas en los arcenes de las carreteras de Córdoba? El BOE hace oficial un cambio importante para los usuarios de bicicletas

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara un cambio importante para mejorar la seguridad de quienes utilizan la bicicleta tanto para hacer deporte como para desplazarse tanto en Córdoba como en el resto de España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado la nueva normativa que permitirá construir carriles bici segregados junto a carreteras estatales, incluso aunque sea necesario reducir parcialmente el arcén.

La medida forma parte de la estrategia estatal para fomentar una movilidad más segura y sostenible y pretende reducir la elevada siniestralidad que todavía afecta a los ciclistas en España.

Más seguridad para los ciclistas en carretera

La DGT insiste desde hace años en que la bicicleta debe consolidarse como una alternativa real de movilidad urbana e interurbana. Sin embargo, circular por carreteras convencionales sigue siendo uno de los principales riesgos para quienes practican ciclismo.

Gran parte de los accidentes graves con bicicletas implican a vehículos motorizados y, aunque no sean mortales, las consecuencias suelen traducirse en lesiones importantes para el ciclista.

Foto de un siniestro entre un turismo y un ciclista. / ShutterStock

En provincias como Córdoba, donde existen numerosas rutas frecuentadas por aficionados y clubes ciclistas, la convivencia entre coches, camiones y bicicletas continúa siendo uno de los grandes desafíos de seguridad vial.

Qué normas deben cumplir los ciclistas

La DGT recuerda que los usuarios de bicicletas tienen las mismas obligaciones que cualquier conductor y deben respetar las normas de circulación tanto en ciudad como en carretera.

Dentro de las ciudades y municipios, las bicicletas deben circular lo más cerca posible del lado derecho de la calzada, mantener distancia de seguridad respecto a coches aparcados y bordillos e ir como máximo de dos en dos cuando vayan en grupo.

Varios ciclistas circulan por un carril bici de la capital cordobesa. / MANUEL MURILLO

Cómo deben circular en carretera

En carreteras convencionales, los ciclistas están obligados a utilizar el arcén derecho siempre que exista y esté en condiciones adecuadas. Solo podrán abandonarlo en determinadas situaciones, como descensos prolongados donde resulte más seguro ocupar parte de la calzada.

La normativa también permite circular en paralelo, siempre pegados al lado derecho de la vía y evitando hacerlo en curvas, cambios de rasante o tramos con poca visibilidad. Si se genera una acumulación importante de ciclistas, deberán colocarse en fila.

Aunque muchas de estas reglas ya existían, Tráfico prevé intensificar los controles para mejorar la seguridad y reducir conductas de riesgo.

Adiós parcial al arcén para construir carriles bici

La gran novedad de la regulación es que el Estado podrá habilitar carriles bici segregados en tramos de carreteras nacionales, incluso utilizando parte del espacio que actualmente ocupan los arcenes.

Imagen de la carretera N-432 en su trazado por la provincia de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

La normativa, en vigor desde octubre de 2025, abre la puerta a desarrollar infraestructuras ciclistas más seguras y conectadas entre municipios. El objetivo es crear itinerarios continuos que permitan desplazamientos en bicicleta con menor exposición al tráfico motorizado.

Cómo podría afectar a Córdoba

La provincia de Córdoba cuenta con numerosas carreteras utilizadas habitualmente por ciclistas. La nueva regulación facilitaría que, en el futuro, algunas vías estatales puedan incorporar carriles específicos para ciclistas.

Además de mejorar la seguridad, la medida busca fomentar el uso de la bicicleta como alternativa al coche en trayectos cortos.

El objetivo: menos accidentes y más movilidad sostenible

La estrategia estatal de movilidad pretende aumentar los desplazamientos en bicicleta y reducir la siniestralidad en carretera. Para ello, las administraciones podrán adaptar infraestructuras existentes siempre que las modificaciones no afecten negativamente a la seguridad vial ni al funcionamiento general de la carretera.

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Con este cambio normativo, la DGT apuesta por transformar progresivamente las carreteras españolas para adaptarlas al crecimiento del uso de la bicicleta en ciudades y provincias como Córdoba, donde el ciclismo sigue ganando protagonismo tanto como deporte como medio de transporte cotidiano.