Elecciones en Andalucía
Badanelli critica a Moreno por los fondos destinados a menores extranjeros no acompañados
Paula Badanelli critica que el PP “priorice a los que vienen de fuera frente a los jóvenes, agricultores, autónomos y barrios" de la ciudad
La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Paula Badanelli, ha denunciado este jueves el “último escándalo” del Gobierno andaluz de Juanma Moreno tras conocerse "una nueva adjudicación millonaria destinada al mantenimiento de menores extranjeros no acompañados" en Andalucía.
Según ha explicado Badanelli, tras la adjudicación anunciada recientemente en Málaga, “ahora hemos conocido que en Córdoba el Gobierno del Partido Popular va a destinar otros 4,5 millones de euros de dinero público para mantener a 24 menas durante los próximos años”.
“Estamos hablando de cerca de 200.000 euros al año por mena mientras miles de familias cordobesas tienen problemas para llegar a fin de mes”, ha criticado la candidata de VOX.
Badanelli ha asegurado que “es un auténtico escándalo” que el Ejecutivo andaluz “destine millones y millones de euros a quienes vienen de fuera mientras los barrios de Córdoba siguen abandonados, las calles sin mantenimiento y los impuestos asfixian a familias, autónomos y jóvenes”.
Badanelli insiste en defender la prioridad nacional
“¿Os imagináis lo que podrían hacer cuatro millones y medio de euros en Córdoba si se invirtieran en nuestros barrios, en bajar impuestos como la tasa de basura o en ayudar a nuestros comerciantes, agricultores y trabajadores?”, ha planteado.
En este sentido, Badanelli ha defendido la “prioridad nacional” como eje de las políticas de Vox y ha pedido el apoyo a a los cordobeses de cara al 17 de mayo, asegurando que “si Vox es decisivo, las cosas cambiarán y cambiarán para mejor”.
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