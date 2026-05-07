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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La nueva pasarela turística de Iznájar junto al embalse; la aprobación urbanística para un nuevo Mercadona en Córdoba y el estudio que revela cómo una fiesta en la Patagonia destapó la transmisión interhumana del hantavirus centran la actualidad de la jornada

El personal de salud que regresa del crucero MV Hondius, es visto en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, mientras personas que usan trajes de materiales peligrosos reciben una ayuda en una ambulancia el 6 de mayo de 2026.

El personal de salud que regresa del crucero MV Hondius, es visto en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, mientras personas que usan trajes de materiales peligrosos reciben una ayuda en una ambulancia el 6 de mayo de 2026. / AFP

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La inauguración de una nueva pasarela peatonal junto al embalse de Iznájar refuerza la apuesta por el turismo sostenible en la Subbética y protagoniza la apertura de nuestro boletín de este jueves 7 de mayo en el que también te contamos los avances para la construcción de un nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba, después de que Urbanismo haya aprobado la cesión de una parcela durante 50 años. Además, sobre el brote de hantavirus recordamos la fiesta en la Patagonia argentina que confirmó la existencia de “supercontagiadores” y cambió el conocimiento científico sobre la transmisión interhumana de esta enfermedad.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Córdoba ciudad

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