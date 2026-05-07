La inauguración de una nueva pasarela peatonal junto al embalse de Iznájar refuerza la apuesta por el turismo sostenible en la Subbética y protagoniza la apertura de nuestro boletín de este jueves 7 de mayo en el que también te contamos los avances para la construcción de un nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba, después de que Urbanismo haya aprobado la cesión de una parcela durante 50 años. Además, sobre el brote de hantavirus recordamos la fiesta en la Patagonia argentina que confirmó la existencia de “supercontagiadores” y cambió el conocimiento científico sobre la transmisión interhumana de esta enfermedad.

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