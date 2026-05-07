La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La nueva pasarela turística de Iznájar junto al embalse; la aprobación urbanística para un nuevo Mercadona en Córdoba y el estudio que revela cómo una fiesta en la Patagonia destapó la transmisión interhumana del hantavirus centran la actualidad de la jornada
La inauguración de una nueva pasarela peatonal junto al embalse de Iznájar refuerza la apuesta por el turismo sostenible en la Subbética y protagoniza la apertura de nuestro boletín de este jueves 7 de mayo en el que también te contamos los avances para la construcción de un nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba, después de que Urbanismo haya aprobado la cesión de una parcela durante 50 años. Además, sobre el brote de hantavirus recordamos la fiesta en la Patagonia argentina que confirmó la existencia de “supercontagiadores” y cambió el conocimiento científico sobre la transmisión interhumana de esta enfermedad.
- Iznájar estrena una pasarela peatonal junto al embalse para impulsar el turismo sostenible en la Subbética
- Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela por 50 años
- Una fiesta con 11 muertos en Patagonia reveló que hay supercontagiadores del hantavirus: "Fue un hito que probó la transmisión interhumana"
Además, destacamos estas otras noticias:
Fiesta de los Patios
- San Lorenzo, una ruta variada, cómoda y con muchos premios
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Córdoba ciudad
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Sucesos y Tribunales
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Provincia
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Cultura
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Deportes
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