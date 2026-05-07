La actualidad del jueves 7 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El lleno casi total en restaurantes y casetas para comer en la Feria de Córdoba; la reestructuración de la Oficina del Territorio para abordar la regulación de las parcelaciones y el inminente relevo en la gestión del Córdoba Futsal marcan la actualidad de la jornada
La Feria de Córdoba encara su fin de semana grande con un auténtico boom de reservas en casetas y restaurantes, con jornadas clave ya completas y un ambiente que el sector califica de “locura”. Es la noticia que abre nuestro boletín del jueves 7 de mayo, en el que también te contamos novedades en la regulación de las parcelaciones: la Oficina del Territorio se reestructura para dar un nuevo impulso en un intento de avanzar en la ordenación de estos espacios. Por último, el Córdoba Futsal ultima el relevo en la dirección del club, con la entrada prevista de un grupo de gestores navarros que marcarán una nueva etapa en la entidad.
- La Feria de Córdoba vive un 'boom' de reservas para comer, con días clave ya completos: "Ha sido una locura"
- La Oficina del Territorio se reestructura para dar un nuevo impulso al trabajo con las parcelaciones de Córdoba
- El Córdoba Futsal ultima el relevo en la gestión del club para que entren unos rectores navarros
Además, destacamos estas otras noticias:
Fiesta de los Patios
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Cultura
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Deportes
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