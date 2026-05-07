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La actualidad del jueves 7 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El lleno casi total en restaurantes y casetas para comer en la Feria de Córdoba; la reestructuración de la Oficina del Territorio para abordar la regulación de las parcelaciones y el inminente relevo en la gestión del Córdoba Futsal marcan la actualidad de la jornada

Las reservas se agotan en la Feria para los días clave.

Las reservas se agotan en la Feria para los días clave. / A. J. GONZALEZ

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Feria de Córdoba encara su fin de semana grande con un auténtico boom de reservas en casetas y restaurantes, con jornadas clave ya completas y un ambiente que el sector califica de “locura”. Es la noticia que abre nuestro boletín del jueves 7 de mayo, en el que también te contamos novedades en la regulación de las parcelaciones: la Oficina del Territorio se reestructura para dar un nuevo impulso en un intento de avanzar en la ordenación de estos espacios. Por último, el Córdoba Futsal ultima el relevo en la dirección del club, con la entrada prevista de un grupo de gestores navarros que marcarán una nueva etapa en la entidad.

Además, destacamos estas otras noticias:

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