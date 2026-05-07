La Feria de Córdoba encara su fin de semana grande con un auténtico boom de reservas en casetas y restaurantes, con jornadas clave ya completas y un ambiente que el sector califica de “locura”. Es la noticia que abre nuestro boletín del jueves 7 de mayo, en el que también te contamos novedades en la regulación de las parcelaciones: la Oficina del Territorio se reestructura para dar un nuevo impulso en un intento de avanzar en la ordenación de estos espacios. Por último, el Córdoba Futsal ultima el relevo en la dirección del club, con la entrada prevista de un grupo de gestores navarros que marcarán una nueva etapa en la entidad.

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