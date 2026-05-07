Silvia Mellado, candidata del PSOE por Córdoba: una alcaldesa en el Parlamento andaluz

Encabeza la lista del PSOE de Córdoba al Parlamento andaluz Silvia Mellado Ruiz, actual alcaldesa de Fuente Obejuna. A sus 46 años, esta técnica superior en Administración y Finanzas de profesión, gobierna el municipio que la vio nacer desde el año 2015, tras haber revalido su cargo en dos ocasiones más con mayoría absoluta (2019 y 2023). En la última convocatoria electoral, la de mayo del 2023, el PSOE mellariense obtuvo el 51% de los votos y seis concejales, frente a los 5 concejales del PP, con un 40% del escrutinio.

Silvia Mellado, el sábado durante un reparto de propaganda electoral en Priego. / R. COBO

En este tiempo como alcaldesa, ha sido también presidenta de la Mancomunidad del Guadiato (2019–2023) y del Grupo de Desarrollo Rural (GDR). A política entró sin antecedentes familiares y a propuesta de la agrupación del PSOE de Fuente Obejuna que la animó a formar parte de la candidatura municipal encabezada en 2011 por Rafael Delgado. Entonces, los socialistas se quedaron en la oposición, pero consiguieron el bastón de mando cuatro años después, con ella ya como candidata. Silvia Mellado ha tenido un discreto perfil orgánico, aunque en la actualidad es miembro de la comisión ejecutiva del PSOE de Córdoba. Durante muchos años se declaró abiertamente susanista.

Empleada en el sector privado

Con anterioridad a la política, Silvia Mellado trabajó en el sector privado como administrativa y contable, incluyendo experiencia en empresas, despachos de abogados y gestorías cordobesas. «Esa experiencia siempre es buena. Igual que un alcalde tiene mucho camino recorrido porque está cerca de la gente, en la empresa privada pasa algo similar», dijo en una entrevista reciente con Diario CÓRDOBA.

Silvia Mellado, Rafi Crespín y Esteban Morales, en la sede del PSOE. / CÓRDOBA

Enamorada de 'Fuenteovejuna' y de Fuente Obejuna

En un plano más personal, Silvia Mellado dice de sí misma que es una persona humilde y cercana, con gustos sencillos y familiares. Como buena mellariense, la alcaldesa, que estudió en el instituto público de la localidad, el Lope de Vega, tiene una relación cercana con el teatro y con la representación de su más famosa obra Fuenteovejuna, un importante motor económico y cultural de este pueblo de 4.309 habitantes. La primera vez que participó en la representación coral tenía 17 años, era 1997 y entonces encarnó a una mujer del pueblo. Tres años más tarde, en el 2000, interpretó a la reina Isabel; y en 2004, a Laurencia, la protagonista de Fuenteovejuna.

Cuando sus responsabilidades como regidora le han obligado a estar en las gradas durante la función ha reconocido que ha vivido la experiencia «con mucha nostalgia». Quizá sus nuevas responsabilidades políticas le permitan retomar las tablas.