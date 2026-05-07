A punto de empezar la obra que duplicará los carriles de la calle Sierra Nevada, en Las Palmeras, y aliviará el tráfico de la zona

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba dará el visto bueno la semana que viene a la adjudicación del contrato de las obras que duplicarán la capacidad de la calle Sierra Nevada, en Las Palmeras. La actuación es una de las de mayor entidad que llevará a cabo Urbanismo en los últimos años, pues costará cerca de dos millones de euros. En concreto, el importe con impuestos es de 1,8 millones, que es la oferta que hizo la adjudicataria, la cordobesa Jicar, que tendrá 14 meses para ejecutar los trabajos.

La intervención, que supondrá pasar de dos a cuatro carriles y que lleva aparejado el soterramiento de la línea de alta tensión, supondrá conectar el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste, ahora en urbanización, con la carretera de Palma (A-431). Ahora mismo, la calle Sierra Nevada solo da servicio a los vecinos de Las Palmeras, pero se espera que el tráfico de la zona aumente cuando empiece a desarrollarse la zona oeste de Santa Isabel, que llega, precisamente, hasta Las Palmeras.

La calle Sierra Nevada, que está al lado del barrio de Las Palmeras. / A. J. GONZÁLEZ

Alivio del tráfico en varias zonas de Córdoba

La carretera será esencial para aliviar el tráfico de varias zonas. Por un lado, reducirá la presencia de vehículos en la ronda Oeste (A-3050) -que tiene acceso directo desde la carretera de Palma- y servirá también como alternativa de tráfico mientras duren las obras de la ronda Norte.

La actuación en la calle Sierra Nevada

Pasar de dos a cuatro carriles supondrá que la calle Sierra Nevada tenga la misma capacidad que la A-431. En la parte próxima a Huerta de Santa Isabel Oeste, la zona contará con un viario que bordeará este barrio con un trazado que llegará hasta la avenida Donantes de Órganos (junto al Hipercor) y Rafael Rivas Gómez.

Gráfico de la ampliación de la calle Sierra Nevada. / CÓRDOBA

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En total, son 410 los metros en los que se va a actuar para tener un trazado completo de cuatro carriles. Cuando esté acabada, Córdoba dispondrá de otra vía alternativa para circular entre la zona oeste de la ciudad y la norte sin necesidad de utilizar la ronda de Poniente y en paralelo a ella.

La calle Sierra Nevada tendrá carril bici

Tal y como consta en el proyecto, uno de los beneficios que traerá esta obra es que captará gran parte del tráfico de entrada y salida de la ciudad hacia el borde oeste y norte de la misma, descargando considerablemente las aglomeraciones que se producen en la A-3050. Además, la calle Sierra Nevada contará también con carril bici, lo que implica soterrar la línea de alta tensión de doble circuito de 66 kv, la eliminación de cuatro postes eléctricos y la sustitución de dos nuevos.