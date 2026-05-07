La plataforma Stop Desahucios critica la prioridad al capital frente al derecho a techo en Andalucía y advierte de un repunte de amenazas tras la caída del 'escudo social'

La plataforma 15M Stop Desahucios exige al próximo Gobierno andaluz "un cambio radical" en las políticas de vivienda en Andalucía y advierte de que, si no hay cambios, la situación de la vivienda "va hacia el desastre”. A las puertas de las elecciones del 17 de mayo, la plataforma ciudadana ha presentado junto a otras seis entidades una iniciativa legislativa popular sobre vivienda para la que van a comenzar una campaña de recogida de firmas. En concreto, la intención de Stop Desahucios es que el Ejecutivo regional impulse una Ley de Garantía Habitacional y Función Social de la Vivienda en Andalucía.

En este contexto, la plataforma asegura que ha atendido "un repunte de amenazas de desahucio" en las últimas semanas, muchos de ellas como consecuencia directa del fin del escudo que evitaba algunos casos de desahucio, al tumbar en el Congreso Partido Popular y Vox los decretos que hacían posible estas moratorias. “Lo que detectamos es una prioridad al capital, ya que se están defendiendo los intereses de bancos, fondos buitre (fundamentalmente norteamericanos y "vinculados con Donald Trump) y otros grandes tenedores de viviendas y rentistas en general, frente al derecho a techo de familias trabajadoras”, sostiene la plataforma en un comunicado.

Edificio de viviendas en construcción en la zona de Huerta Santa Isabel de la capital cordobesa. / Manuel Murillo

Prioridad nacional, pero en vivienda

“Es a esta gente a la que se está defendiendo, extranjera casi toda ella, en lugar de garantizar el derecho a la vivienda a nuestro pueblo; esa es la única prioridad que se defiende, prioridad financiera y especulativa”, denuncia la plataforma antidesahucios con evidente alusión al concepto de "prioridad nacional" que defiende Vox. “Sin medidas valientes que impidan los desahucios sin alternativa habitacional, medidas que acaben con el acaparamiento de viviendas, los alquileres abusivos y la turistificación de nuestros barrios, el problema de la vivienda va a ir a más, lo cual es especialmente grave en un momento en que la guerra —impulsada por los que más desahucian— amenaza con llevarnos a una crisis sin precedentes”, señalan en el comunicado.

Apoyar al negocio inmobiliario y las rentas del alquiler

Al mismo tiempo, Stop Desahucios rechaza el argumento de que facilitando el negocio inmobiliario y las rentas del alquiler se acabe con el problema de vivienda en España: "Eso es no entender nada o mentir descaradamente; ni el mercado libre ni las VPO inaccesibles van a paliar nada", aseguran. En este sentido, reclaman "vivienda pública y medidas valientes que acaben con el acaparamiento y ayuden a las familias amenazadas, eso sí sería cumplir con la Constitución y con la defensa de los derechos humanos; lo otro, seguir como hasta ahora o reafirmarse en lo que se viene haciendo y no haciendo en Andalucía, eso nos lleva al desastre, salvo para una minoría especuladora o rentista".