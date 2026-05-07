Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 7 de mayo de 2026

Patios de Córdoba 2026

Festival flamenco

Se inicia el programa de actividades del Festival de los Patios de Córdoba 2026 con la actuación de reconocidas figuras del flamenco. Al cante: Antonio Haya y Rocío de Dios; a la guitarra: Niño Sebe y Rafa Ruz y al baile: Lorena Doblas y su grupo. Presenta Manolo Serrano. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Patio de las Campanas. Siete Revueltas, 1. 22.00 horas.

Mercadillo solidario

‘No te olvides de ayudar a aquellos que olvidan’

Contará con una amplia variedad de estands de artesanía y productos solidarios. Los dulces serán uno de los grandes atractivos y habrá una gran tómbola solidaria.

CÓRDOBA. Oratorio San Felipe Neri. San Felipe, 55. 11.00 horas.

Presentación

Nuevo libro titulado ‘Julio Romero de Torres. Insigne trabajador, eminente obrero del arte’

Presentación del libro titulado Julio Romero de Torres. Insigne trabajador, eminente obrero del arte. Participan: Manuel Torres, Oskar Martín, Fuensanta García, Manuel García y Josefa Castillejo.

CÓRDOBA. Rectorado de la Universidad. Avda. de Medina Azahara, 5. 18.30 horas.

Averroes

‘El boticario de Averroes: ciencia y medicina en Córdoba’

Segunda sesión del ciclo de talleres creativos en torno a la figura de Averroes, en el noveno centenario de su nacimiento. Los participantes aprenderán sobre los saberes médicos de la Córdoba almohade y recrearán los recipientes utilizados en boticas, llamados albarelos.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. 18.00 horas.

Leer en BVA

‘Averroes, el sabio cordobés que iluminó Europa’

Presentación del libro de Andrés Martínez Lorca. Presenta, María Jesús Viguera Molins. Intervienen Isabel Albás y Ricardo González.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus. Cuesta del Bailío, 3. De 19.00 a 20.50 horas.

Música

Concierto de la Orquesta de Córdoba

El tenor cordobés Pablo García-López celebra sus 20 años de carrera con un brindis musical titulado Negroni Sbagliato.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Avda. Gran Capitán. 20.00 horas.

Los jueves de Polifemo

‘El (des)orden de las cosas’

El (des)orden de las cosas es una pieza de teatro intimista sobre la búsqueda de la identidad y la capacidad de reinventarse para reescribir nuestra historia.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00.00 horas.

Niños

Sesiones de lectura

Habrá sesiones de lectura del ciclo La Hora del Cuento, en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central y Villarrubia (17.30), a cargo, respectivamente, de Lúa, Nieves Palma y Manuel Porras. La asistencia es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Corredera, Central y Villarrubia. Varias. 17.00 y 17.30 horas.

Inauguración

‘Mujer, raíz y vuelo’

Hasta el próximo 27 de mayo se podrá visitar Mujer, raíz y vuelo, de Eva Llamas.

CÓRDOBA. Ilustre Colegio de la Abogacía. Morería, 5. 20.00 horas.

Real Academia

Se celebra sesión pública

Conmemoración del Centenario del XIV Congreso Geológico Internacional de 1926. Intervienen: Aniceto López, académico numerario, presentación El Congreso. Los congresistas en Cabra; Julián García Moreno, académico correspondiente asimilado, El Geoparque de las Sierras Subbéticas y José Manuel Recio Espejo, académico correspondiente en Córdoba, El XIV Congreso Internacional de Geología de 1926: actos, celebraciones y excursiones en Córdoba.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 19.45 horas.

El café de los jueves

La trilogía ‘Africanus’ de Santiago Posteguillo vista por un arqueólogo’

José Ramón Carrillo, analizará desde una perspectiva histórica y arqueológica la exitosa trilogía de Santiago Posteguillo.