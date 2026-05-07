Un hombre, herido grave en un desguace de Córdoba tras pasar más de una hora atrapado bajo un camión

Un hombre ha resultado herido de gravedad este jueves tras quedar atrapado bajo un camión en un desguace de Córdoba capital durante cerca de una hora.

Según ha adelantado Cordópolis y ha podido confirmar este periódico a través de fuentes del servicio de emergencias 112, el aviso se recibió sobre las 8.45 horas, cuando se alertó de que una persona estaba atrapada en los bajos de un camión en un desguace situado en la carretera de Granada (N-432), a pocos metros de la salida.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, Policía Nacional y bomberos. Estos últimos llevaron a cabo unas labores de excarcelación complejas que se prolongaron durante aproximadamente una hora hasta lograr liberar al afectado.

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Por el momento, se desconoce el estado exacto del herido y las circunstancias en las que se produjo el suceso.