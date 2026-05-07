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Sucesos

Un hombre de 80 años, herido tras ser arrollado por un coche de caballos en la Judería de Córdoba

Testigos explican que el animal iba a gran velocidad, antes de tirar y pisar al afectado

Ambulancia en la Judería tras atender al herido.

Ambulancia en la Judería tras atender al herido. / Víctor Castro

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Un hombre de edad avanzada ha resultado herido este jueves tras ser arrollado y pisado por un caballo de un coche de caballos en plena Judería de Córdoba.

Según han relatado testigos a este periódico y han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112, el incidente se ha producido en la confluencia de las calles Deanes y Judería, junto al hotel Maimónides y a escasos metros de la Mezquita-Catedral. En ese momento, el animal que tiraba de un coche de caballos, alcanzó a una persona que caminaba por la zona.

Vecinos conversan con la Policía Local tras el suceso.

Vecinos conversan con la Policía Local tras el suceso. / Víctor Castro

Los testigos señalan que el coche de caballos iba a gran velocidad por estas calles estrechas y que el caballo arrolló y pisó a un hombre, vecino de la zona, de en torno a 80 años, pese a los intentos del cochero por frenar al animal.

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Policía Local en el lugar de los hechos.

Policía Local en el lugar de los hechos. / Víctor Castro

La Policía solicitó asistencia sanitaria de inmediato para atender al herido, que quedó tendido en el suelo. Además, las mismas fuentes critican que no es la primera vez que ven a coches de caballos ir a gran velocidad por este entorno, habitualmente muy concurrido por turistas y residentes. El herido fue trasladado de inmediato en UVI móvil al Hospital Reina Sofía.

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