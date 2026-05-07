La fundación Miaoquehago recibe 30.000 euros de ISMS Forum para ayudar a niños con problemas de desarrollo

Un premio se transforma en solidaridad y repercute en más horas de terapia para niños que las necesitan. La fundación cordobesa Miaoquehago ha recibido un donativo de 30.000 euros en el marco de la 3ª Gala Solidaria de ISMS Forum, celebrada en la Sala Clamores de Madrid durante los ISMS Forum Awards 2026.

La gala reunió a profesionales del ecosistema de la ciberseguridad, la protección de datos y el cumplimiento normativo en una velada que combinó reconocimiento profesional y compromiso social con la labor que desarrolla esta fundación cordobesa en favor de niños con problemas de desarrollo.

Más terapias para niños con problemas de desarrollo

Según ha informado la fundación en una nota de prensa, a aportación de ISMS Forum permitirá a Miaoquehago ampliar el alcance de sus convocatorias de ayudas. Según ha destacado su presidenta, Mercedes Gordillo, con este apoyo económico la entidad podrá alcanzar el objetivo de 100 ayudas en cada convocatoria trimestral, lo que supondrá sumar otras 900 horas de sesiones terapéuticas para menores.

Desde su nacimiento en Córdoba en el año 2015, la fundación ha mantenido un ámbito de actuación nacional y ha distribuido ya más de 500.000 euros en ayudas destinadas al pago de terapias para niños con problemas de desarrollo, según ha puesto de manifiesto la propia entidad. Su labor se apoya en una red de voluntariado que se extiende desde Córdoba hasta Oviedo, consolidando un proyecto privado que continúa ganando presencia dentro y fuera de Andalucía.

ISMS Forum es la principal asociación española dedicada al impulso de la ciberseguridad, la protección de datos y el cumplimiento. Fundada en 2007, agrupa a más de 2.200 profesionales y 500 empresas asociadas, y trabaja para promover el intercambio de conocimiento, las buenas prácticas y la colaboración entre organizaciones públicas y privadas.

Una fundación en crecimiento

El reconocimiento recibido en Madrid se suma a otras buenas noticias recientes para la Fundación Miaoquehago. La entidad terminó el año siendo premiada por el Colegio de Fisioterapia de Andalucía y ha alcanzado un acuerdo de colaboración con una importante cadena hotelera para los próximos dos años, que será dado a conocer próximamente.

Además, la fundación celebrará el próximo 17 de mayo en Oviedo la séptima edición de su Carrera Solidaria por la diversidad funcional, una cita que aspira a superar los 1.600 dorsales registrados en su anterior edición.

El acto en Madrid estuvo conducido por Juan Luis Cano, fundador y presidente de la Fundación Gomaespuma, y contó con la intervención de Roberto Baratta Martínez, presidente de ISMS Forum. También asistió la actriz Macarena Gómez, madrina de la Fundación Miaoquehago.

Este nuevo respaldo económico supone un impulso directo para muchas familias que necesitan apoyo para costear terapias especializadas.