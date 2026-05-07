La falta de camiones de recogida de basura colma el vaso: la plantilla de Sadeco se concentrará el 14 de mayo ante el Ayuntamiento de Córdoba

Si ayer mismo la empresa Sadeco reconocía la "merma" del número de camiones de recogida de basura en Córdoba tras la denuncia de Hacemos Córdoba, este jueves es el comité de empresa el que mueve ficha y llama a la plantilla a concentrarse ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. La protesta se ha fijado para el próximo día 14 de mayo a mediodía, aunque no se descartan otras medidas si la situación de "dejadez" persiste.

En un comunicado, el comité, donde es mayoría el sindicato CCOO, lamenta la situación de la empresa que atribuye al "desgobierno que ha sufrido Sadeco en los últimos años, la falta de comunicación y de solución de los temas pendientes por parte de la dirección". El comité de empresa considera que la situación actual de Sadeco es "inédita" y que "nunca se había vivido" algo similar "con vehículos peligrosos para el conductor y el ciudadano, que tendrían que estar en la chatarra" y que son "los que recorren nuestras calles a diario".

Vehículos de Sadeco acceden al complejo de la empresa municipal de saneamiento y reciclaje / A.J. González

Los motivos y los argumentos

El comité de empresa quiere mostrar a los responsables políticos y a la ciudadanía que "la dejadez a la que ha estado sometida la empresa y por añadidura la ciudad" se produce por varios motivos. En primer lugar, por la falta de vehículos, que obligan a dejar la basura de la ciudad, en muchos lugares, sin recoger. En segundo lugar, por tener que retirar parte de la basura de los contenedores a mano, tras los problemas que se están sufriendo con los nuevos contenedores.

En tercer lugar, por tener vehículos en pésimo estado, con riesgo de accidente tanto para el ciudadano como para el propio conductor. Además, el comité de empresa considera que el gobierno municipal está tratando de engañar a los ciudadanos con la gestión de los residuos y a estar perdiendo "millones de ingresos anuales" por la "pésima gestión negociadora con terceros" y "la falta de gestión y continuidad al haber estado todos estos años cambiando de dirección".

Falta personal, pese a la subida de la tasa

Por otro lado, el comité de Sadeco denuncia que se están produciendo incumplimientos del convenio laboral y de las normas pactadas, además de falta de creación de empleo fijo, no activando las jubilaciones parciales con lo marcado por la ley. Asimismo, critican la ausencia del presidente, en la actualidad Miguel Ruiz Madruga, y la falta de personal "a pesar de la espectacular subida de la tasa de basura". El Ayuntamiento de Córdoba aprobó una subida del 2,2% en la tasa de basura de Sadeco para 2026. Este incremento supuso un aumento de 0,63 euros al mes por ciudadano (7,56 euros al año) y se sumó a las subidas previas del 35% en 2023 y del 10% en julio de 2024.

La asamblea se celebrará en la puerta del Ayuntamiento el día 14 de 12.00 a 14.00 horas.