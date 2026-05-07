Los fallecidos en Córdoba el jueves 7 de mayo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 8 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafaela Alba Yepes

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio San Rafael.

Teresa de Jesús Jiménez Sillero

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La inhumación está prevista hoy a las 13.00 horas en el Cementerio San Rafael.