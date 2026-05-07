Detienen a un hombre en Córdoba tras robar en una tienda de ropa de Ciudad Jardín y huir de la policía abandonando el botín

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en un establecimiento textil situado en la barriada de Ciudad Jardín. El arresto se produjo días después de que el sospechoso supuestamente accediera al local tras forzar una de las cristaleras del comercio.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril, cuando la persona propietaria del establecimiento alertó a las autoridades de que alguien había roto uno de los escaparates para entrar en el interior del negocio. Tras comprobar los daños y confirmar el robo, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables.

Detenido en el Sector Sur tras una primera huida con éxito

Durante la operación, efectivos policiales detectaron en la zona del Sector Sur a un individuo que transportaba una gran bolsa negra. Según fuentes policiales, el hombre abandonó la bolsa y salió huyendo del lugar al ver la presencia de los agentes, aunque los policías lograron recuperar los objetos que llevaba en su interior.

Las investigaciones posteriores permitieron comprobar que los artículos intervenidos coincidían con los sustraídos en la tienda afectada y la víctima los reconoció como parte del género robado de su comercio.

De forma paralela, la Policía Nacional continuó con las pesquisas hasta identificar plenamente al presunto autor de los hechos. Finalmente, el pasado 5 de mayo, agentes que se encontraban de servicio localizaron al sospechoso nuevamente en el Sector Sur de Córdoba y procedieron a su detención por un presunto delito de robo con fuerza en establecimiento.