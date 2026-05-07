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Tribunales

La defensa del capitán encausado por la muerte de dos militares en Cerro Muriano pide su absolución

El abogado alega que se adoptaron las medidas de seguridad necesarias, negando un delito de imprudencia

Una UVI abandona la base de Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre de 2023.

Una UVI abandona la base de Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre de 2023. / A. J. GONZÁLEZ

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La defensa del capitán imputado por la muerte de dos militares en la base de Cerro Muriano ha pedido su absolución. De esta forma, los tres mandos que solicitan ser absueltos, el capitán, el teniente coronel y el comandante, reclaman quedar exonerados de responsabilidad penal por la tragedia ocurrida el 21 de diciembre de 2023.

Según ha informado Radio Córdoba y ha podido confirmar este periódico, la defensa del capitán argumenta que su defendido adoptó las medidas de seguridad necesarias, como contar con una ambulancia en la zona, y niega que se haya producido un delito de imprudencia, entre otros aspectos.

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Margarita Robles recuerda a los dos militares fallecidos en una visita a la base de Cerro Muriano. / CÓRDOBA

Petición de absolución para los otros acusados

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, el Fiscal Jurídico Militar también pidió la libre absolución del teniente coronel y del comandante, al sostener que no estaban al tanto de los detalles del ejercicio de paso de aguas programado por el capitán y que, por tanto, no apreciaba responsabilidad penal en estos mandos.

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