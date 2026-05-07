Cuatro candidatos, tres bloques y una bronca: Córdoba ensaya en Canal Sur el choque andaluz del 17M

Canal Sur ha emitido este jueves el debate a cuatro de los candidatos a las elecciones andaluzas por la provincia de Córdoba. Los cabeza de lista de las cuatro formaciones políticas, que obtuvieron representación en los anteriores comicios autonómicos de 2022 (7 diputados del PP, 3 del PSOE, uno de Vox y otro de la coalición de izquierdas) han debatido esta noche con un formato similar al que lo harán los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía el próximo lunes 18 de mayo, también en Canal Sur.

Con una duración de 75 minutos, el encuentro ha sido moderado por María José Sánchez y ha enfrentado a Antonio Repullo (PP), Silvia Mellado (PSOE), Paula Banadelli (Vox) y Rosa María Rodríguez (Por Andalucía) en un debate vivo, por minutos bronco y a ratos marrullero, que perdió fuelle en el bloque de la financiación. La cita ha confrontado, por un lado, el modelo del PP que representa Juanma Moreno, y por otro, el modelo de las izquierdas lideradas por María Jesús Montero y Antonio Maíllo, con un Vox apuntando a los dos flancos y amarrado a su "prioridad nacional" como única propuesta.

Minutos antes del debate celebrado en Canal Sur. / CÓRDOBA

El colmillo de Repullo, el municipalismo de Mellado

En el encuentro, Repullo ha mostrado el colmillo que escondió Moreno en su debate más a la defensiva en RTVE y vendido una Córdoba "en su mejor momento histórico que tiene que seguir avanzando"; Badanelli ha mostrado sus tablas en las respuestas erísticas y punzantes a las que tiene acostumbrado al Pleno de Córdoba; mientras que la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado se ha valido de su experiencia municipal y se ha presentado como "la voz de la Córdoba rural" para defender el modelo socialista y Rosa Rodríguez, que ha defendido el patrimonio de la unidad de las izquierdas a la que representa Por Andalucía denunciando "el desmantelamiento" de los servicios públicos en Andalucía.

El accidente de Adamuz, la crisis de los cribados del cáncer de mama, los problemas de agua y electrificación del norte de la provincia fueron algunos de los temas con acento local que se abordaron en el debate.

Dinámica del debate a cuatro bandas

La dinámica del debate ha sido similar al celebrado el lunes pasado en RTVE con 30 segundos de presentación por candidato y 5 minutos de intervención por representante en cada uno de los tres bloques: economía y empleo; política social, vivienda, sanidad, educación y dependencia, y, un tercer apartado sobre financiación autonómica y transparencia. Por último, los participantes han contado con un minuto de oro para cerrar en el que han pedido el voto a los cordobeses el 17 de mayo.

Rosa María Rodríguez, Silvia Mellado, María José Sánchez, Antonio Repullo y Paula Badanelli, antes del debate en Canal Sur Televisión. / CÓRDOBA

Economía y empleo

El primer bloque fue el más dinámico, con réplicas constantes entre los candidatos. Silvia Mellado defendió la gestión del Gobierno de Sánchez, los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y la reducción del paro al 10,8% en España, las inversiones de la BLET y el aeropuerto, mientras Repullo reivindicó la economía andaluza, que ha generado el 25% del empleo en España, y las siete bajadas de impuestos de Juanma Moreno.

PP y PSOE chocaron especialmente por la potencia eléctrica y el agua en el norte de la provincia: Repullo acusó a los socialistas de bloquear las soluciones planteadas por la Junta y de no haber pedido "ni un km de electrificación" y Mellado defendió que la electrificación está comprometida y que la única solución técnica posible "era terminar lo que estaba pendiente de La Colada a Sierra Boyera". Rosa Rodríguez centró su intervención en la contaminación del agua, la despoblación y los conflictos laborales abiertos en Córdoba (Hitachi, los gruistas, el comercio y la ZGAT), mientras Paula Badanelli cargó contra PP y PSOE por los “chiringuitos” y negó sus cifras.

Rosa Rodríguez, candidata de Por Andalucía en Córdoba, durante el debate. / CÓRDOBA

El debate subió de tono con la vivienda y la inmigración. Rodríguez propuso topar el precio del alquiler y Badanelli replicó que el problema era la ocupación y "no el poder pagar el alquiler", además de cargar contra el gasto en menores migrantes. "Todo lo están copando los de fuera que vienen muchas veces ilegalmente y no vienen ni a aportar ni a nada", añadió. Mellado le reprochó sus palabras sobre los niños extranjeros y Repullo aprovechó el cruce para advertir del “lío” que supondría para Córdoba un gobierno condicionado por Vox o por las izquierdas.

Sanidad, educación y dependencia

Aunque el bloque abarcaba todos los servicios públicos fue la sanidad el que copó más minutos de debate. Abrió Repullo recordando "la herencia del PSOE" y la dedicación del Gobierno de Juanma Moreno de un 65% más de presupuesto, 16.000 millones, a políticas sanitarias. "Lo vamos a seguir haciendo con la ley de garantías sanitarias para blindar la sanidad", aseguró. "No estoy diciendo que la sanidad sea perfecta, le estoy diciendo que está mejor y que hay cosas que mejorar", añadió.

La candidata socialista tiró de cifras para asegurar que el PP ha desviado 5.000 millones a la sanidad privada (Repullo respondió que el 85% de las operaciones se hacen en la pública) y recordar que 85.000 cordobeses están en lista de espera para hacerse alguna prueba, una operación quirúrgica o la consulta de un especialista; y que hay que esperar una media de 15 días para ir al médico de cabecera. "Hemos pasado de una sanidad como referente nacional y europeo con el PSOE a un desmantelamiento brutal de la misma", sostuvo. Rodríguez, por su parte, habló de "la inmoralidad y la vergüenza que van a perseguir a Juanma Moreno" y maldijo "a quienes hayan decidido anteponer la economía a la sanidad" para recodar a "las 4.000 afectadas por la crisis de los cribados de mama, que han colocado al PP en el basurero de la historia".

Rosa Rodríguez, candidata de Por Andalucía en Córdoba en el debate. / CÓRDOBA

El candidato popular, al contrario que Moreno en el debate de RTVE, no rehuyó este debate y defendió lo que hizo el PP en la crisis de los cribados, asegurando que pidieron disculpas a las afectadas y tomaron medidas cesando a los responsables de la Consejería de Salud y mejorando el protocolo. Vox negó que la sanidad, como dice el PP, funcione mejor apuntando a Repullo por ser "usuario de la sanidad privada y venir aquí a vender una moto que no le va a comprar nadie porque es absolutamente falso". "Dé datos, no ha dado ni un dato, señora Badanelli, la negación no es un argumento", contestó Repullo asegurando que el SAS cuenta ahora con 6.700 médicos más.

En materia de educación, PSOE y Por Andalucía coincidieron en acusar al PP de eliminar 300 aulas en Córdoba, privatizar la FP y apostar por las universidades privadas, mientras que lamentaron los retrasos en las valoraciones de dependencia. Rosa Rodríguez puso el ejemplo de Hilaria, una cordobesa con un 65% de discapacidad y 67 años a la que la Junta perdió su valoración y tuvo que solicitarla de nuevo después de tres años. La candidata de Por Andalucía fue la que más tiempo dedicó a desgranar las propuestas de la coalición en materia social, mientras que el número 1 del PP por Córdoba refutó las críticas con cifras: "El modelo del PP es tener 7.700 personas más en el sistema de dependencia y haber dado 14.771 prestaciones más; o haberle levantado a la Universidad pública una deuda de 800 millones, siendo ahora la mejor financiada de toda España,y haber creado 18.900 nuevas plazas en la FP pública". Vox, por último, incidió en su mensaje sobre la prioridad nacional: "Los españoles primero y el dinero irá a lo importante".

Financiación autonómica y gobernanza

El tercer bloque pareció venirle largo a los candidatos, que pasaron de atropellarse en la palabra a malgastar segundos con silencios. En materia de financiación, Por Andalucía pidió al PP recuperar el acuerdo de 2018 del Parlamento andaluz, que incluía el blindaje de los servicios públicos; mientras que el PSOE acusó a los populares de haber rechazado 5.000 millones para Andalucía junto a la quita de la deuda de 18.790 millones y defendió que ese dinero podría haberse invertido en dos autovías pendientes: la de Olivar y las 306 Carpio-Torredonjimeno. Repullo recordó que el dinero solo podía gastarse en amortización de deuda y dudó de que un acuerdo negociado con los independentistas catalanes pudiera ser beneficioso para Andalucía.

Debate a cuatro de los número 1 de Córdoba en el 17-M. / CÓRDOBA

Por Andalucía replicó que al PP no le preocupa pactar con los independentistas cuando es para votar en contra de la subida del smi, mientras que Vox negó que haya problemas de financiación. "Aquí llega dinero a espuertas, pero hay que poner a los cordobeses por delante. Si quieren más dinero para pagar 5.000 euros por Mena, no estamos dispuestos, queremos adelgazar la administración autonómica y pagamos a precio de oro servicios tercemundistas".

Casi ya de refilón Vox sacó el tema del campo para criticar el acuerdo con Mercosur, mientras que Por Andalucía deseó que los de Abascal le plantaran a Trump por los aranceles "la misma cara que le echan a los mena". Por último, Repullo denunció al Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión del accidente de Adamuz, la falta de mantenimiento de la red ferroviaria y el hecho de que a pesar de los 46 muertos no se haya producido ningún un cese.

Minutos de oro

En el minuto de oro, Rosa Rodríguez pidió a los cordobeses que “no se dejen engañar por el PP no por la sonrisa impostada de Moreno Bonilla” y aseguró que “el 17 de mayo, las de Julio (por Anguita)” votarán a Antonio Maíllo. Badanelli planteó los comicios en una disyuntiva: o dejar que el PP siga haciendo lo mismo o dejar que entre Vox “con aire fresco y que los cordobeses vayan siempre primero”. Por su parte, Mellado habló de orgullo por pertenecer al PSOE que “siempre ha estado en el lado correcto de la historia luchando por los servicios públicos, la igualdad y la paz” y cerró Repullo que pidió al electorado cordobés que piense en una Córdoba que lidera y apueste por una forma de gobernar “desde la moderación como hace Juanma Moreno”.