Sociedad
Córdoba se vuelca contra el cáncer con 27 mesas solidarias para impulsar la investigación y la atención a pacientes
La Asociación Española Contra el Cáncer sale a las calles de Córdoba en el Día de la Cuestación con el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia en 2030
La Asociación Española Contra el Cáncer celebra este 7 de mayo en Córdoba una nueva edición del Día de la Cuestación, una jornada solidaria que moviliza a pacientes, voluntarios y profesionales para recaudar fondos destinados a investigación oncológica y atención integral a personas afectadas por la enfermedad.
Bajo el lema Cuando paras, nos movemos contra el cáncer, la entidad ha instalado 27 mesas petitorias en distintos puntos de la capital cordobesa y extenderá la campaña a los 59 municipios de la provincia donde tiene presencia.
La presidenta de la Asociación en Córdoba, María Auxiliadora Cabanás, ha destacado la implicación de la sociedad cordobesa en una iniciativa que busca seguir financiando proyectos de investigación y reforzar los servicios gratuitos de apoyo psicológico, sanitario y social.
Más de 300.000 euros para investigación desde Córdoba
Actualmente, la Asociación financia en España 792 proyectos de investigación con una inversión de 157 millones de euros. En la provincia cordobesa, la entidad destinó más de 308.000 euros a investigación durante 2025 y atendió a 2.387 personas mediante programas de apoyo y asistencia integral.
La organización mantiene como principal objetivo alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030, impulsando especialmente la investigación en tumores de baja supervivencia y mejorando la atención humana y personalizada a pacientes y familiares.
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