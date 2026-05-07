Córdoba suspende puntualmente sus objetivos de calidad acústica por la Fiesta de los Patios 2026

El Ayuntamiento de Córdoba ha acordado la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica que se ha marcado el municipio con el mapa estratégico de ruido con motivo de la celebración de la Fiesta de los Patios de Córdoba 2026, que se celebra estos días en Córdoba. En concreto, la suspensión se adopta para la celebración del programa de actos paralelos organizado en torno al certamen en cinco días concretos y, en cualquier caso, el decreto de aprobación de la suspensión advierte de que será el promotor de las distintas actividades el que debe tomar las medidas preventivas y de control previstas, en los entornos definidos para cinco eventos.

Festival Cruzando el río y Patio de las Campanas

De este modo, la suspensión de los objetivos de calidad acústica quedan suspendidos durante la celebración del Festival Cruzando el río, los días viernes 8 y sábado 9 de mayo, quedando afectada la zona del entorno de la Calahorra, entre las 22.00 y las 02.00 horas por sendos espectáculos flamencos.

Asimismo, se ve afectado el Patio de las Campanas, que ha programado varias actuaciones los días 7, 8 y 9 de mayo, de 22.00 a 00.00 horas. En concreto, se celebrará el jueves un festival flamenco; el viernes, un certamen de copla y el sábado, una actuación de baile.

Dos mujeres visitan uno de los patios de Córdoba más premiados en el concurso / CÓRDOBA

Cine Fuenseca, Puerta del Puente y Tendillas

El tercer evento tendrá lugar en el Cine Fuenseca, los días 8 y 9 de mayo, e incluirá actuaciones artísticas, musicales y de baile entre las 22.00 y las 00.00 horas. En concreto, se ha programado un concierto de piano flamenco contemporáneo y un espectáculo.

El cuarto evento se celebrará en la Puerta del Puente, los días 14, 15 y 16 de mayo. Se trata de varias actuaciones artísticas, musicales y de baile, así como espectáculos de fusión de flamenco, copla y balada contemporánea. Serán desde las 10 hasta la medianoche.

En quinto y último lugar, se autoriza la suspensión de las medidas acústicas en lo que resta del Certamen de Academias de Baile los días 19 y 30 de mayo en la Plaza de las Tendillas.