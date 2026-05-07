La construcción busca trabajadores en Córdoba: el SAE publica varias ofertas de empleo para albañiles y electricistas

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha publicado en los últimos días varias convocatorias de trabajo donde se busca a trabajadores del sector de la construcción, sobre todo albañiles y electricistas. El sector lleva alertando no pocos meses de lo complicado que está encontrar a trabajadores para las obras que llevan a cabo las empresas, de ahí que no extrañe que ahora mismo haya convocatorias con hasta 10 plazas cada una.

12 albañiles para Puente Genil

Una de las convocatorias más numerosas y para la que habrá que darse prisa, pues finaliza hoy el plazo de inscripción, es la de diez plazas de albañil para trabajar en Puente Genil. El contrato dura 90 días y el salario bruto mensual será de 2.000 euros (con las pagas prorrateadas). El horario será de 7.00 a 15.00 horas.

Trabajadores en la obra de urbanización del barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste, en Córdoba capital. / MANUEL MURILLO

Para Puente Genil hay otra convocatoria de albañil, esta con dos plazas. Aquí la solicitud se podrá echar hasta el 15 de mayo. La duración del contrato será de 180 días, el salario bruto de 1.700 euros y el horario de 8.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00.

15 electricistas para Montemayor

La otra convocatoria más numerosa es la que busca 10 electricistas para Montemayor, en concreto, para una instalación eléctrica de placas solares. Aquí el contrato es indefinido y el sueldo de 1.590 euros al mes. El horario será de 8.00 a 16.00.

Placas solares en una finca experimental de la UCO. / MANUEL MURILLO

A esta oferta se suman otras cinco plazas en Montemayor, en este caso, de peón electricista, también para montaje de placas solares. El contrato también es indefinido y se prevé un salario de 1.500 euros mensuales y un horario de 8.00 a 16.00.

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Electricistas en Córdoba capital

Además, a este buen puñado de puestos de trabajo se suman otros dos en Córdoba capital, también de electricistas. Ambos son para trabajar en montajes eléctricos, con una duración del contrato de dos meses y un salario de 1.600 euros.