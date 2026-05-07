Así es la candidatura del PSOE por Córdoba: veteranía y juventud

La alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, encabeza la lista del PSOE por la provincia de Córdoba en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, después de que el partido a nivel regional optara por ella en detrimento de la secretaria provincial, Rafi Crespín, que se había postulado para ir en la candidatura. Los socialistas han preferido, de hecho, cambiar de manera íntegra a sus potenciales representantes en el Parlamento andaluz por Córdoba. En la legislatura conclusa, han tenido tres diputados: Isabel Ambrosio, Antonio Ruiz y Ana Romero, y ninguno de ellos repite en la plancha.

A Silvia Mellado le siguen en la lista el portavoz socialista en la Diputación de Córdoba y secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Esteban Morales; la secretaria de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar del PSOE de Andalucía, Victoria Fernández; el secretario de Transparencia, Control Interno y Cumplimiento Normativo del PSOE de Córdoba, Mariano Poyato, y la secretaria general del PSOE de Villanueva de Córdoba y primera teniente de alcalde del municipio, Ana Isabel Torralbo.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña por el 17M en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba junto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. / Madero Cubero - Europa Press

Esteban Morales, número 2

El número dos de la plancha socialista es Esteban Morales Sánchez, que tiene 59 años y es abogado de profesión. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, diplomado en Alta Dirección en Instituciones Sociales por el Instituto Internacional de San Telmo y tiene formación en gobierno abierto y reutilización de información pública en el ámbito local por la Universidad Pablo de Olavide. En 1992 fue el asesor jurídico de la Oficina de Información a la Mujer de Puente Genil, y entre los años 1993 y 2004, abogado en ejercicio en el despacho Carrillo y Morales Abogados. Además, entre 1999 y 2003 fue secretario general de la Asociación de Jóvenes Empresarios.

Entre 2000 y 2004 fue delegado del Colegio de Abogados de Córdoba en el Partido Judicial de Puente Genil, y entre 2001 y 2003, presidente del Consejo Económico y Social de Puente Genil.

Es militante del PSOE desde 2002 y su trayectoria política la inició en 2004 como delegado provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Entre 2007 y 2011 fue vicepresidente de la Diputación y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Puente Genil.

Rafi Crespín despliga la pancarta del PSOE para el 1 de mayo hoy en Córdoba. / CÓRDOBA

En 2008 fue nombrado secretario general del PSOE-A de Puente Genil, cargo que ha ostentado hasta 2024. En mayo de 2011, accedió a la Alcaldía pontanesa, revalidando el cargo en las elecciones municipales de 2015 y 2019. En 2012 entró en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, y en 2015 presidió el GDR de la Campiña Sur. Actualmente, es diputado provincial y portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, así como miembro de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde desempeña el cargo de secretario de Política Municipal.

Victoria Fernández, número 3

Por el número tres concurre Victoria Fernández Domínguez, diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba y actualmente estudiante de grado de Antropología por la Universidad a Distancia (UNED). Tiene, además, un máster Internacional en Conflictología. Desde el año 2018 hasta la actualidad ha sido asesora del gabinete del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cordobés Luis Planas. Desde el punto de vista orgánico, ostenta la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía. Está en excedencia como directora provincial de la Federación Andaluza de Cooperativas de trabajo asociado.

Antes, entre 2005 y 2007 fue delegada provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social en Córdoba de la Junta de Andalucía y desde ese año hasta 2010 fue cuarta teniente de alcalde en el gobierno IU-PSOE (formaciones lideradas entonces por Rosa Aguilar y Rafael Blanco) y presidenta de Vimcorsa en Córdoba. En 2010 estuvo al frente de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Obras Públicas de la Junta de Andalucía.

Reunión de Victoria Fernández con los representantes de AJE en la sede del PSOE. / CÓRDOBA

En el sector privado ha ejercido su labor profesional en los ámbitos de la formación y la cooperación, áreas en las que también acumula una amplia trayectoria docente. Se autodefine como «disfrutona y lectora activista; apasionada del jazz y de las risas. Defensora de la democracia y de los que escuchan el sentir de la gente». Entre sus sueños está ser candidata a la Alcaldía de Córdoba, como ella misma ha admitido.

Mariano Poyato, número 4

Ocupa la lista, con el número cuatro, Mariano Poyato Zafra, de 45 años y abogado de profesión. Es militante del PSOE de Córdoba desde el año 2016 y actualmente es secretario de Organización de la Agrupación de Distrito Poniente Norte de Córdoba capital, y secretario de Transparencia, Control Interno y Cumplimiento Normativo de la CEP del PSOE de Córdoba. Ha sido consejero de empresas públicas municipales como Vimcorsa y Cecosam.

Ana Isabel Torralbo, número 5

Por el número cinco al Parlamento andaluz, el PSOE ha situado a Ana Isabel Torralbo Higuera, de 46 años, licenciada en Educación Física y maestra de Educación Primaria de profesión, ocupación que desempeña actualmente. Además, es primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y secretaria general del PSOE de la localidad.

Resto de la lista del PSOE

La lista del PSOE completa es la que sigue:

Silvia Mellado Esteban Morales Victoria Fernández Mariano Poyato Ana Isabel Torralbo Enrique Triviño Barbero María Isabel Carrasquilla Pérez Carlos Hidalgo Gutiérrez María Mercedes del Rey Martín Francisco Javier Ariza Arévalo Irene Pérez Jurado Sergio Gracia Montes.

Suplentes