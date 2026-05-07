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Tras el incendio de agosto

Comienza la instalación de la cúpula de madera de la capilla de la Anunciación de la Mezquita-Catedral

La capilla de la Anunciación, una de las zonas más afectadas por el incendio del pasado agosto, se mantiene cerrada mientras se ejecutan las labores de reconstrucción

Trabajos de obras de restauración de la zona incendiada de la Mezquita-Catedral

Trabajos de obras de restauración de la zona incendiada de la Mezquita-Catedral / A.J. González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

La reconstrucción de la capilla de la Anunciación (o Encarnación) de la Mezquita-Catedral de Córdoba, una de las zonas más afectadas por el incendio del pasado verano, continúa avanzando. Actualmente, se encuentra en fase de carpintería, con la instalación de la nueva estructura que sostendrá la cúpula de madera. Hay que recordar que esta capilla sufrió los daños más graves, ya que su techo se desplomó a causa de las llamas y del peso del agua utilizada para sofocar el fuego registrado el pasado 8 de agosto en el monumento.

Los trabajos se centran en el proceso de montaje de la estructura que sustituirá a la cubierta dañada y, paralelamente, se avanzará en el proyecto de conservación y restauración del retablo de la capilla, otro de los elementos afectados por el incendio. La capilla se mantiene cerrada y totalmente cubierta mientras se llevan a cabo las labores de reconstrucción.

Restauración del retablo de la Anunciación

Por otra parte, el proyecto que se acaba de aprobar por parte de Patrimonio contempla garantizar la estabilidad estructural del retablo de la Anunciación, frenar los procesos de deterioro y recuperar su lectura estética y unidad visual, además de documentar todas las intervenciones y mejorar las condiciones de conservación preventiva mediante controles ambientales y mantenimiento especializado, según ha informado la Junta de Andalucía. La intervención prevé una duración aproximada de cinco meses e incluirá desmontaje, embalaje, consolidación estructural, tratamiento de superficies y posterior reensamblaje.

A.J.González Córdoba Trabajos obras de restauración de la zona quemada incendiada de la Mezquita Catedral

La capilla se encuentra totalmente cubierta mientras se realizan los trabajos. / AJ González

El análisis técnico realizado concluye que, aunque parte del deterioro responde al envejecimiento natural de los materiales, el incendio y el colapso parcial posterior de la bóveda provocaron daños específicos, como desprendimientos de elementos ornamentales y afecciones estructurales.

Entre las patologías detectadas figuran grietas, fisuras, piezas sueltas, desensambles, corrosión en elementos metálicos y deterioro en las superficies doradas, donde se observan suciedad generalizada, exfoliaciones, pérdidas de material y barnices oxidados. También se han identificado daños derivados de la radiación solar que entra por vidrieras deterioradas, generando alteraciones térmicas y lumínicas.

La reintegración de dorados se realizará mediante técnica de rigattino (para completar las zonas que han perdido el color) con pigmentos metálicos discernibles, garantizando la diferenciación entre las partes restauradas y los elementos originales.

La capilla de San Nicolás vuelve a lucir tras el incendio

El Cabildo Catedral de Córdoba sí ha concluido la restauración de la capilla de San Nicolás de Bari y ha avanzado que la primera fase de intervención en las cubiertas dañadas está prácticamente terminada, con casi todas las cubiertas ya finalizadas y solo quedan algunos trabajos de teja.

Noticias relacionadas y más

La cubierta de la capilla del Espíritu Santo deberá sustituirse por completo en una segunda fase, según informó el Cabildo, ya que la estructura de madera quedó dañada. Además, se prevé intervenir en elementos de la fachada y reponer vidrieras y acabados originales para recuperar el aspecto previo al incendio.

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