Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaHerido coche de caballosAtrapado bajo un camiónPatios San LorenzoOcio en CórdobaMercadona CórdobaPSOE CórdobaEmpleo construcciónIznájarHuelga EducaciónHantavirusCórdoba FutsalGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Asociación de Jóvenes Empresarios

AJE Córdoba premia a Grupo Samcor y Caliphal Labs como referentes del talento empresarial

Más de una veintena de candidaturas optaron a los galardones, donde se destacó la vitalidad del tejido productivo cordobés y su constante renovación

Premios AJE

Premios AJE / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE Córdoba) ha celebrado este jueves la gala de entrega de los Premios AJE Córdoba 26, donde se han reconocido los proyectos empresariales y emprendedores más destacados de la provincia. El acto ha congregado a más de 300 asistentes y en él, se han anunciado los dos ganadores de esta edición: Grupo Samcor y Caliphal Labs, en las categorías Iniciativa Emprendedora y Trayectoria Empresarial respectivamente. Junto a ellas, Bodegas El Monte y Casas Electronics han resultado finalistas tras una selección de entre más de una veintena de candidaturas de toda la provincia.

Ambos ganadores han obtenido, además del máximo reconocimiento provincial, el pase directo a la fase regional para representar al talento cordobés en los Premios AJE Andalucía.

Respaldo institucional, social y empresarial

La gala ha contado con la presencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz; y el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, quienes han acompañado a la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán, y su comité. 

Premios AJE

Premiados por AJE en la gala. / Víctor Castro

"Lo que vemos hoy aquí es el motor de nuestra provincia. Son proyectos que demuestran que emprender en Córdoba no solo es posible, sino que nos permite jugar en otra liga. Somos la asociación de jóvenes empresarios más grande de España porque hemos entendido que juntos somos más fuertes", ha destacado Esther Capitán durante su intervención en el acto. "Presentarse hoy a estos premios es, en sí mismo, un acto de rebeldía y liderazgo. A pesar de las incertidumbres y los obstáculos, los jóvenes empresarios cordobeses seguimos siendo los primeros en levantar la persiana y los últimos en apagar la luz" ha añadido.

Noticias relacionadas y más

Premios AJE

Premios AJE. / Víctor Castro

Un ecosistema en crecimiento

La participación de veintiuna empresas este año -con catorce proyectos en Iniciativa Emprendedora y siete en Trayectoria Empresarial- "refleja la vitalidad de un tejido productivo en Córdoba que no solo se consolida, sino que se renueva constantemente con nuevas ideas", han apuntado desde la organización. El jurado, que se reunió el pasado 29 de abril en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, valoró criterios como la innovación, la sostenibilidad, la generación de empleo y el impacto social en su fallo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
  2. Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
  3. Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
  4. Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
  5. Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
  6. Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
  7. El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores
  8. Siete UTEs formadas por las principales constructoras de España optan a construir la Base Logística del Ejército en Córdoba

AJE Córdoba premia a Grupo Samcor y Caliphal Labs como referentes del talento empresarial

AJE Córdoba premia a Grupo Samcor y Caliphal Labs como referentes del talento empresarial

Comienza la instalación de la cúpula de madera de la capilla de la Anunciación de la Mezquita-Catedral

Comienza la instalación de la cúpula de madera de la capilla de la Anunciación de la Mezquita-Catedral

Adjudican dos contratos para renovar las carreteras autonómicas de Córdoba: plazos, actuaciones y empresas

Adjudican dos contratos para renovar las carreteras autonómicas de Córdoba: plazos, actuaciones y empresas

Córdoba se vuelca contra el cáncer con 27 mesas solidarias para impulsar la investigación y la atención a pacientes

Córdoba se vuelca contra el cáncer con 27 mesas solidarias para impulsar la investigación y la atención a pacientes

Los fallecidos en Córdoba el jueves 7 de mayo

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Badanelli critica a Moreno por los fondos destinados a menores extranjeros no acompañados

Badanelli critica a Moreno por los fondos destinados a menores extranjeros no acompañados

Patios de Córdoba 2026: San Lorenzo, una ruta variada, cómoda y con muchos premios

Tracking Pixel Contents