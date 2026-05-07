Asociación de Jóvenes Empresarios
AJE Córdoba premia a Grupo Samcor y Caliphal Labs como referentes del talento empresarial
Más de una veintena de candidaturas optaron a los galardones, donde se destacó la vitalidad del tejido productivo cordobés y su constante renovación
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE Córdoba) ha celebrado este jueves la gala de entrega de los Premios AJE Córdoba 26, donde se han reconocido los proyectos empresariales y emprendedores más destacados de la provincia. El acto ha congregado a más de 300 asistentes y en él, se han anunciado los dos ganadores de esta edición: Grupo Samcor y Caliphal Labs, en las categorías Iniciativa Emprendedora y Trayectoria Empresarial respectivamente. Junto a ellas, Bodegas El Monte y Casas Electronics han resultado finalistas tras una selección de entre más de una veintena de candidaturas de toda la provincia.
Ambos ganadores han obtenido, además del máximo reconocimiento provincial, el pase directo a la fase regional para representar al talento cordobés en los Premios AJE Andalucía.
Respaldo institucional, social y empresarial
La gala ha contado con la presencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz; y el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, quienes han acompañado a la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán, y su comité.
"Lo que vemos hoy aquí es el motor de nuestra provincia. Son proyectos que demuestran que emprender en Córdoba no solo es posible, sino que nos permite jugar en otra liga. Somos la asociación de jóvenes empresarios más grande de España porque hemos entendido que juntos somos más fuertes", ha destacado Esther Capitán durante su intervención en el acto. "Presentarse hoy a estos premios es, en sí mismo, un acto de rebeldía y liderazgo. A pesar de las incertidumbres y los obstáculos, los jóvenes empresarios cordobeses seguimos siendo los primeros en levantar la persiana y los últimos en apagar la luz" ha añadido.
Un ecosistema en crecimiento
La participación de veintiuna empresas este año -con catorce proyectos en Iniciativa Emprendedora y siete en Trayectoria Empresarial- "refleja la vitalidad de un tejido productivo en Córdoba que no solo se consolida, sino que se renueva constantemente con nuevas ideas", han apuntado desde la organización. El jurado, que se reunió el pasado 29 de abril en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, valoró criterios como la innovación, la sostenibilidad, la generación de empleo y el impacto social en su fallo.
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