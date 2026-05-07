Adjudican dos contratos para renovar las carreteras autonómicas de Córdoba: plazos, actuaciones y empresas

La Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación de los dos contratos de renovación de firmes de las carreteras de titularidad autonómica de la provincia de Córdoba.

Los contratos recientemente adjudicados tienen como objetivo "garantizar unos niveles adecuados de seguridad y comodidad para los usuarios de las carreteras", así como "mejorar las características estructurales de los tramos más deteriorados que se han detectado en la provincia de Córdoba". Para ello, se ha realizado un análisis del estado de la red viaria autonómica para asegurar una adecuada ejecución de las capas de firme.

Contrato en dos lotes por valor de 17,5 millones de euros

El contrato se ha dividido en 16 lotes en Andalucía, dos por provincia, con un reparto económico equilibrado. En el caso de Córdoba, los dos lotes acarrean un coste para la administración de 17,5 millones de euros y se centrarán en los tramos más deteriorados de la red viaria.

La A-318 en el término municipal de Lucena. / Picasa

El primer lote, correspondiente a la zona Norte y Este de la provincia, se ha adjudicado a la UTE conformada por Mezclas Bituminosas y Jicar por 9.000.000 euros, mientras que el segundo lote, que abarca las zonas Oeste, Suroeste y Sureste, ha recaído en la UTE Hormigones Asfálticos Andaluzas y Pavasur por 8.500.000 euros.

Actuaciones previstas y plazo

Las actuaciones previstas en los pliegos incluyen la reparación de blandones y baches; el fresado del pavimento y su reposición; la recuperación de la explanada y de las capas inferiores del firme; el extendido de mezclas bituminosas; el sellado de pavimentos; el repintado de la señalización horizontal; la reposición o elevación de elementos de contención; la reposición de elementos de balizamiento existentes; la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo.

Estos contratos, con una duración estimada de siete meses, tienen la posibilidad de prórroga, lo que implicaría un aumento de las partidas y los tramos de vía atendidos.