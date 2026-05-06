Tener vivienda con terraza en Córdoba da premio doble: el disfrute familiar y la revalorización del inmueble

Que una vivienda disponga de terraza tiene premio doble para su propietario: al disfrute personal y familiar al aire libre se le suma la revalorización del inmueble, que alcanza un 10% en Córdoba capital, según un estudio publicado este miércoles por el portal inmobiliario Pisos.com. Además, la capital cordobesa es la segunda andaluza con mayor porcentaje de viviendas con terrazas (33%), solo por detrás de Málaga (37%), en ambos casos por la combinación de un clima benigno y de un sol radiante durante muchas temporadas del año.

Así, un inmueble tipo de 90 metros cuadrados sin terraza se paga en Córdoba capital, de media, a 171.638 euros, mientras que otro similar, pero con espacio elevado al aire libre eleva su precio hasta los 189.137 euros. El impacto en la media provincial, sin embargo, es testimonial: apenas un 2% de revalorización con terraza, de los 166.983 a los 170.730 euros.

Las provincias y capitales del norte de España tienen una oferta de viviendas con terraza mucho más exigua que el sur, lo que explica que estos inmuebles sean mucho más preciados por potenciales compradores, en una tendencia que se ha acelerado tras la pandemia del coronavirus.

La terraza, de extra decorativo a motivo de compra

Tal y como explica Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, el espacio al aire libre eleva un 17% de media a nivel nacional el precio de estos inmuebles. "La terraza ha dejado de ser un extra decorativo para convertirse en un argumento de compra, ya que los compradores de hoy buscan espacio exterior propio y están dispuestos a pagarlo, especialmente tras los cambios de hábitos que aceleró la pandemia", señala Font.

Piso con terraza en el casco antiguo de Córdoba. / CÓRDOBA

El ranking de comunidades con mayor porcentaje de inmuebles con terraza lo encabezan Islas Baleares e Islas Canarias, ambas con un 40%, seguidas de Andalucía con un 39% y Comunidad Valenciana con un 30%. En el extremo opuesto se sitúan regiones del norte de España: Asturias, donde apenas el 13% del parque inmobiliario disponible cuenta con terraza, el porcentaje más bajo de todo el país, junto con Navarra (20%) y Galicia (22%).

Aragón registra el mayor sobreprecio por terraza de España

Sin embargo, el dato más revelador no es cuántas terrazas hay, sino cuánto cuestan. Aragón registra el mayor sobreprecio por terraza de toda España, con un incremento del 29%, a pesar de que solo el 25% de sus inmuebles disponen de ella. Le sigue Andalucía, con un incremento notable del 26% y el País Vasco, con un 23% de sobreprecio, pese a contar también con una oferta relativamente escasa de este tipo de viviendas (23%).

"En el otro extremo, comunidades como Comunidad Valenciana, Castilla y León y La Rioja presentan incrementos prácticamente nulos, lo que sugiere que en estos mercados la terraza no actúa como un diferenciador de precio determinante, bien por la tipología del parque inmobiliario, bien por el perfil de la demanda", explica la nota de este portal inmobiliario.

Provincias en lo más alto y más bajo del ranking

A nivel provincial, el análisis revela desigualdades muy marcadas. Las cinco provincias con mayor porcentaje de inmuebles con terraza son Málaga (50%), Santa Cruz de Tenerife (49%), Tarragona (44%), Islas Baleares (40%) y Girona (34%). En estas provincias, la terraza forma parte habitual de la oferta residencial, tanto en producto vacacional como en vivienda habitual de zonas costeras o de baja densidad.

En el lado opuesto, las cinco provincias con menor porcentaje de terrazas son Teruel (8%), Asturias (13%), Lugo (15%), Lleida (15%) y Valladolid (17%). La geografía y el clima tienen mucho que decir: en el norte húmedo, la demanda de espacio exterior abierto es estructuralmente menor.

En cuanto al impacto económico, el dato es contundente: en más de 20 provincias españolas, disponer de terraza supone un encarecimiento del inmueble superior al 15%. Los casos más extremos se dan en Jaén (62%), Huesca (47%), Teruel (37%) y Tarragona (34%). En Jaén, una vivienda de 90 m² sin terraza se sitúa en torno a los 91.455 euros, mientras que con terraza alcanza los 148.201 euros, una diferencia de casi 57.000 euros. También superan el umbral del 20% de sobreprecio provincias como Guipúzcoa (34%), Barcelona (26%), Sevilla (23%), Huelva (22%), Granada (21%) o Zaragoza (21%).

Jaén capital y Teruel, las más extremas

El análisis de las capitales de provincia ofrece también contrastes notables. Las cinco capitales con mayor porcentaje de inmuebles con terraza son Ciudad Real (49%), Segovia (40%), Málaga (37%), Palma de Mallorca (37%), Cuenca (36%) y. Por el contrario, las cinco capitales con menor proporción de este tipo de viviendas son Teruel (6%), A Coruña (10%), Soria (11%), Las Palmas de Gran Canaria (11%) y Santander (12%), todas ellas muy por debajo de la media nacional.

En términos de sobreprecio, las capitales en las que la terraza genera mayor diferencial de valor son Jaén (70%), Huesca (52%), Lleida (48%), Teruel (48%) y Santander (32%). En Jaén, una vivienda de 90 m² sin terraza cuesta de media 149.986 euros; con terraza, el precio sube hasta los 255.644 euros, más de 105.000 euros de diferencia. En el caso de Huesca, el salto es de 125.918 a 191.106 euros.

En las grandes capitales, el sobreprecio es más moderado, pero absolutamente significativo en valores absolutos. En Barcelona, una vivienda con terraza cuesta de media 131.292 euros más que una sin ella —469.312 frente a 600.604 euros—, con un incremento del 28%. En Madrid, la diferencia es del 1%.

"En Madrid, la escasez de oferta es tan acusada que prácticamente cualquier tipología se vende rápido y a buen precio, lo que comprime artificialmente el diferencial por terraza. En cambio, en ciudades medianas donde el comprador puede permitirse esperar y elegir, la terraza se convierte en un elemento de negociación con impacto real en el precio final", concluye Font.