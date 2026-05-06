Las puertas del Palacio de Viana se han abierto este miércoles ofreciendo un recorrido por cinco siglos de historia, donde el encanto de los Patios de Córdoba alcanza su máxima expresión. Este itinerario con mucho contenido multimedia abre nuestro boletín de la tarde de este miércoles en el que también te contamos otros titulares como la declaración de Zuheros como municipio turístico por parte de la Junta de Andalucía, convirtiéndose en el tercero de la provincia en obtener esta distinción y reforzando su atractivo como destino de interior. Además, te contamos la historia de un singular hallazgo arqueológico del siglo X en una promoción de viviendas nuevas de la capital.

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