La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La jornada de puertas abiertas en el Palacio de Viana por el Festival de los Patios de Córdoba, la declaración de Zuheros como municipio turístico y el sorprendente hallazgo de un tesoro del siglo X en una promoción de viviendas de la capital centran nuestra mirada informativa de la jornada
Las puertas del Palacio de Viana se han abierto este miércoles ofreciendo un recorrido por cinco siglos de historia, donde el encanto de los Patios de Córdoba alcanza su máxima expresión. Este itinerario con mucho contenido multimedia abre nuestro boletín de la tarde de este miércoles en el que también te contamos otros titulares como la declaración de Zuheros como municipio turístico por parte de la Junta de Andalucía, convirtiéndose en el tercero de la provincia en obtener esta distinción y reforzando su atractivo como destino de interior. Además, te contamos la historia de un singular hallazgo arqueológico del siglo X en una promoción de viviendas nuevas de la capital.
- Palacio de Viana, historia de cinco siglos con el encanto de los Patios de Córdoba elevado a la máxima potencia
- La Junta declara Zuheros como municipio turístico y se convierte en el tercero de la provincia de Córdoba con esta distinción
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
Además, destacamos estas otras noticias:
Fiesta de los Patios
- Hay flores que solo se pueden ver en los patios de Córdoba: el Palacio de Orive exhibe 18 variedades de geranios únicas
- El trazo de los 'urban sketchers' captura la esencia de los Patios de Córdoba en una muestra en el Archivo Histórico Provincial
Elecciones andaluzas
- Antonio Maíllo propone prohibir las energías renovables en suelo agrícola fértil para proteger el campo andaluz
- Vox alerta en Montilla de la situación "crítica" del campo andaluz y propone aplicar la "prioridad nacional" a la agricultura
- Adamuz, un pueblo marcado por la tragedia ferroviaria que no quiere ser arma electoral
Córdoba ciudad
- Herido un motorista tras chocar contra un coche en la avenida de Vallellano
- Córdoba centra el debate sobre moda flamenca 'low cost' y de calidad: ¿Hay que llevar siete trajes a la feria?
- Más de 250 artistas cuestionan la cesión de un espacio en Caballerizas Reales al Museo de Arte Moderno de Barcelona
- El Ayuntamiento de Córdoba defiende la cesión de parte de Caballerizas: "Hace muchos años que no se construye un museo nuevo"
- Sadeco reconoce la "merma" en el número de camiones de recogida de basura en Córdoba y espera la llegada de 20 vehículos
- Denuncian el mal estado de un parque infantil en el barrio de Fátima: "Es un riesgo evidente para los niños"
- Paralizadas las obras del hotel de cuatro estrellas en el barrio cordobés del Campo de la Verdad por la huelga de gruistas
Provincia
- Calderería Manzano invierte 1,2 millones de euros en modernizar su fábrica de Bujalance: "Es el origen de lo que somos hoy"
- Montilla-Moriles intensifica la vigilancia del mildiu en los viñedos ante las lluvias previstas para los próximos días
- Reabre al tráfico la carretera de acceso al Santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra
- Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
- Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
- Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
- Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
- Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
- Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
- La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad
- El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores