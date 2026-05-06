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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La jornada de puertas abiertas en el Palacio de Viana por el Festival de los Patios de Córdoba, la declaración de Zuheros como municipio turístico y el sorprendente hallazgo de un tesoro del siglo X en una promoción de viviendas de la capital centran nuestra mirada informativa de la jornada

La Fundación Kutxabank celebra su tradicional jornada de puertas abiertas

La Fundación Kutxabank celebra su tradicional jornada de puertas abiertas / Chencho Martínez

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Las puertas del Palacio de Viana se han abierto este miércoles ofreciendo un recorrido por cinco siglos de historia, donde el encanto de los Patios de Córdoba alcanza su máxima expresión. Este itinerario con mucho contenido multimedia abre nuestro boletín de la tarde de este miércoles en el que también te contamos otros titulares como la declaración de Zuheros como municipio turístico por parte de la Junta de Andalucía, convirtiéndose en el tercero de la provincia en obtener esta distinción y reforzando su atractivo como destino de interior. Además, te contamos la historia de un singular hallazgo arqueológico del siglo X en una promoción de viviendas nuevas de la capital.

Además, destacamos estas otras noticias:

Fiesta de los Patios

Elecciones andaluzas

Córdoba ciudad

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