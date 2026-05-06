Trabajadores de la Ciudad de la Justicia de Córdoba aseguran estar sobrepasados y denuncian un colapso en los juzgados a causa, según los mismos, de un cambio en la organización que deja ya juicios programados para 2029, retrasos en las vistas, bajas y jubilaciones sin cubrir. En otro orden de cosas, una promoción de viviendas de la zona de Poniente en Córdoba albergará en su interior un singular hallazgo, un aljibe del siglo X encontrado durante unos trabajos arqueológicos realizados hace un par de años y que ha quedado ahora al descubierto en su totalidad. Por último, la localidad de Dos Torres se encuentra conmocionada por la trágica muerte de un joven de 19 años, vecino del municipio, en un accidente de tráfico. La víctima falleció al colisionar un tractor con el turismo que conducía en la salida de Añora hacia su pueblo.

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