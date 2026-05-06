Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patios más premiadosVacantes con futuroMuerte joven Dos TorresParoSondeo AndalucíaInflumédicoMuere la jirafa 'Bulería'Empleo públicoAntonio MoyanoGuía de los PatiosJulio Anguita¿Quién ha ganado el debate?Patios de VianaCoto CórdobaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

La actualidad del miércoles 6 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El colapso de los juzgados de Córdoba desde la última reforma organizativa; el hallazgo de un aljibe del siglo X que albergará un bloque de viviendas de Poniente y la consternación en Dos Torres por la muerte de un joven en Añora abren la crónica de la jornada

Aljibe del siglo X hallado en el solar de un bloque de viviendas de Poniente.

Aljibe del siglo X hallado en el solar de un bloque de viviendas de Poniente. / Manuel Murillo

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Trabajadores de la Ciudad de la Justicia de Córdoba aseguran estar sobrepasados y denuncian un colapso en los juzgados a causa, según los mismos, de un cambio en la organización que deja ya juicios programados para 2029, retrasos en las vistas, bajas y jubilaciones sin cubrir. En otro orden de cosas, una promoción de viviendas de la zona de Poniente en Córdoba albergará en su interior un singular hallazgo, un aljibe del siglo X encontrado durante unos trabajos arqueológicos realizados hace un par de años y que ha quedado ahora al descubierto en su totalidad. Por último, la localidad de Dos Torres se encuentra conmocionada por la trágica muerte de un joven de 19 años, vecino del municipio, en un accidente de tráfico. La víctima falleció al colisionar un tractor con el turismo que conducía en la salida de Añora hacia su pueblo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Fiesta de los Patios

Elecciones andaluzas

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Universidad

Educación

Noticias relacionadas

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
  2. Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
  3. Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
  4. Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
  5. Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
  6. Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
  7. La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad
  8. El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 6 de mayo de 2026

Paralizadas las obras del hotel de cuatro estrellas en el barrio cordobés del Campo de la Verdad por la huelga de gruistas

Paralizadas las obras del hotel de cuatro estrellas en el barrio cordobés del Campo de la Verdad por la huelga de gruistas

Los juzgados de la provincia necesitan 15 plazas de jueces, con cinco de adscripción territorial

Los juzgados de la provincia necesitan 15 plazas de jueces, con cinco de adscripción territorial

Los juzgados de Córdoba, al borde del colapso: retrasos, bajas sin cubrir y señalamientos para el año 2029

Los juzgados de Córdoba, al borde del colapso: retrasos, bajas sin cubrir y señalamientos para el año 2029

El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X

Los municipios de Córdoba donde Vox fue más fuerte en las elecciones de Andalucía de 2022 y estuvo entre los partidos más votados

Así es la candidatura de Vox en Córdoba que encabeza Paula Badanelli

Así es la candidatura de Vox en Córdoba que encabeza Paula Badanelli
Tracking Pixel Contents