La actualidad del miércoles 6 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El colapso de los juzgados de Córdoba desde la última reforma organizativa; el hallazgo de un aljibe del siglo X que albergará un bloque de viviendas de Poniente y la consternación en Dos Torres por la muerte de un joven en Añora abren la crónica de la jornada
Trabajadores de la Ciudad de la Justicia de Córdoba aseguran estar sobrepasados y denuncian un colapso en los juzgados a causa, según los mismos, de un cambio en la organización que deja ya juicios programados para 2029, retrasos en las vistas, bajas y jubilaciones sin cubrir. En otro orden de cosas, una promoción de viviendas de la zona de Poniente en Córdoba albergará en su interior un singular hallazgo, un aljibe del siglo X encontrado durante unos trabajos arqueológicos realizados hace un par de años y que ha quedado ahora al descubierto en su totalidad. Por último, la localidad de Dos Torres se encuentra conmocionada por la trágica muerte de un joven de 19 años, vecino del municipio, en un accidente de tráfico. La víctima falleció al colisionar un tractor con el turismo que conducía en la salida de Añora hacia su pueblo.
- Los Juzgados de Córdoba: al borde del colapso: retrasos, bajas sin cubrir y señalamientos para 2029
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
- Consternación en Dos Torres por el fallecimiento de un joven de 19 años en un accidente de tráfico
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