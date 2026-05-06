Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juzgados colapsadosUTEs BLETRuinas del siglo XPatios más premiadosMuerte joven Dos TorresVox CórdobaHuelga de gruistasCoto CórdobaPablo García LópezMuere la jirafa 'Bulería'Empleo públicoAntonio MoyanoGuía de los PatiosPatios de VianaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Seísmo

Un terremoto de 3 grados con epicentro en el sureste de Córdoba alerta a varios vecinos de la barriada de Santa Cruz

No hay que lamentar daños personales ni materiales, según aseguran tanto los bomberos como Emergencias 112

Terremoto de 3 grados de magnitud sentido este miércoles por la madrugada en Córdoba.

Terremoto de 3 grados de magnitud sentido este miércoles por la madrugada en Córdoba. / Instituto Geográfico Nacional

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Un terremoto con epicentro en el sureste de Córdoba y 3 grados de magnitud en la escala de Richter se ha sentido en la capital, en especial en la barriada periférica de Santa Cruz, muy cercana al foco de origen del seísmo, que ha ocurrido a las 04.29 horas. Los datos han sido avanzados por el Instituto Geográfico Nacional.

Según informan los bomberos, no hay registrados daños personales ni familiares, aunque varias personas llamaron alertando de lo ocurrido. Tampoco ha sido necesario desplazar a efectivos de los bomberos ni de ningún cuerpo de seguridad, ya que, tal y como confirma el servicio de Emergencias 112, no se han producido consecuencias reseñables.

Prevención: botiquín, suministros y revisión de la vivienda

Antes de un seísmo, los expertos aconsejan disponer de un botiquín de primeros auxilios, linternas, pilas y tener identificados los números de emergencia, centralizados en Andalucía a través del 112. También recomiendan conocer el modo de desconectar la luz, el gas y el agua y establecer un plan familiar de encuentro en caso de evacuación.

En viviendas situadas en áreas sísmicas, debe evitarse colocar objetos pesados en alto y fijar muebles como armarios o estanterías a la pared. Se aconseja revisar periódicamente la estructura del edificio.

Gráfico del Instituto Geográfico Nacional con recomendaciones ante un terremoto.

Gráfico del Instituto Geográfico Nacional con recomendaciones ante un terremoto. / CÓRDOBA

Durante el terremoto: mantener la calma y evitar salidas precipitadas

El primer consejo ante un temblor es mantener la calma. Si la persona se encuentra dentro de un edificio, debe permanecer en su interior y buscar protección bajo mesas, camas, mostradores, sofás o en rincones seguros, siempre protegiendo la cabeza. Se recomienda alejarse de ventanas, vitrinas y paredes exteriores, no usar el ascensor y evitar correr hacia la salida.

Si el temblor sorprende en el exterior, se debe permanecer en zonas abiertas y alejarse de cornisas, cables eléctricos y fachadas. En caso de ir en coche, lo adecuado es detenerse y permanecer en el interior del vehículo, lejos de puentes o taludes.

Tras el terremoto: revisar daños y evitar el colapso de líneas telefónicas

Después del seísmo, es fundamental conservar la calma y ayudar a que otras personas no entren en pánico. Los expertos recomiendan comprobar si hay heridos y solo mover a los graves en caso de peligro. También indican revisar las conducciones de agua, gas y electricidad, cerrando las llaves de paso si existe duda sobre su estado.

Se aconseja no usar el teléfono salvo urgencias, priorizando los mensajes de texto para evitar saturar las líneas. Es conveniente seguir la información emitida por las autoridades a través de la radio y actuar con cautela al abrir armarios o muebles.

En edificios dañados, la evacuación debe ser ordenada y gradual. Tras un terremoto fuerte suelen producirse réplicas, que pueden causar nuevos daños.

Noticias relacionadas y más

Gráfico del Instituto Geográfico Nacional con recomendaciones ante un terremoto.

Gráfico del Instituto Geográfico Nacional con recomendaciones ante un terremoto. / CÓRDOBA

Riesgo de maremotos cuando el epicentro es marino

Si el seísmo se origina en el mar, existe la posibilidad de un maremoto, especialmente en zonas como el Golfo de Cádiz. En estos casos, se recomienda mantenerse alejado de la costa y seguir las directrices de Protección Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
  2. Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
  3. Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
  4. Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
  5. Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
  6. Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
  7. La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad
  8. El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores

Un terremoto de 3 grados con epicentro en el sureste de Córdoba alerta a varios vecinos de la barriada de Santa Cruz

Un terremoto de 3 grados con epicentro en el sureste de Córdoba alerta a varios vecinos de la barriada de Santa Cruz

La mejor zona para comer en Córdoba, según la revista Viajar: "No es solo su comida, es también su ubicación"

La mejor zona para comer en Córdoba, según la revista Viajar: "No es solo su comida, es también su ubicación"

¿Aún no has puesto la colada? No te duermas en los laureles, porque la lluvia ya tiene fecha de vuelta en Córdoba

¿Aún no has puesto la colada? No te duermas en los laureles, porque la lluvia ya tiene fecha de vuelta en Córdoba

Así es la candidatura de Vox en Córdoba que encabeza Paula Badanelli

Así es la candidatura de Vox en Córdoba que encabeza Paula Badanelli

El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X

Los juzgados de Córdoba, al borde del colapso: retrasos, bajas sin cubrir y señalamientos para el año 2029

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 6 de mayo de 2026

Tracking Pixel Contents