El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X

Una promoción de viviendas de la zona de Poniente en Córdoba albergará en su interior un singular hallazgo, un aljibe del siglo X descubierto durante unos trabajos arqueológicos realizados hace un par de años. La excavación total de estos restos arqueológicos acaba de concluir y ya es posible ver en todo su esplendor la estructura de este aljibe, que es poco habitual y que se conservará en el sótano de un residencial de nueva construcción, aunque no se pondrá en valor. Se trata de otro ejemplo de los tesoros que esconde el subsuelo de la ciudad.

La promoción, Bazán Residencial, se encuentra en un solar ubicado en la calle Escritor Conde de Zamora esquina con Escritora Emilia Pardo Bazán. Las obras empezaron hace unos meses y durante los trabajos arqueológicos ha sido posible recuperar este elemento del pasado que se quedará en el mismo sitio en el que fue hallado. Según fuentes de Cultura, el aljibe, que se encuentra a cinco metros de profundidad, se quedará "dentro del sótano, será accesible por una trampilla", "se va a quedar conservado, pero no será visible".

Aljibe del siglo X hallado en el solar de un bloque de viviendas de Poniente. / Manuel Murillo

Singularidad del aljibe

La importancia de este hallazgo radica en que "se trata de una estructura singular y poco habitual en los arrabales cordobeses del siglo X", según explica el director de la excavación, Rafael Clapés, de la empresa Rusafa Arqueología, ya que "hasta el momento se conocen cuatro ejemplos, contando con este, con cronología califal". Restos arqueológicos similares se conservan en la glorieta del Hipercor -donde fueron trasladados tras ser hallados en la ronda Oeste-, en la avenida del Aeropuerto y en un arcén de la ronda Oeste.

Este aljibe, que servía para almacenar agua, se detectó entre los meses de abril y julio de 2024 durante una actividad arqueológica preventiva en el solar de un bloque de viviendas promovido por Gada Gestión. En aquel momento, y según indica Clapés, se pudo excavar el interior al encontrarse soterrada su estructura. El aljibe se localizó en lo que fue "el patio de una casa de grandes dimensiones". El arqueólogo señala que el acceso al interior "se efectuaba a través de un pozo cuadrado que tenía 2,85 metros de profundidad" mientras que "el suelo del aljibe se encontraba a una profundidad de cinco metros", hecho que se puede constatar ahora que ha quedado al descubierto.

El aljibe se encuentra a 5 metros de profundidad. / Manuel Murillo

"En cuanto se hizo la excavación, Cultura dijo que había que conservarlo, ya que es un elemento singular en Córdoba", señala Clapés, que explica que "es raro, sobre todo, porque con el nivel freático alto de la ciudad no era necesario el almacenamiento de agua". Debido a su altura, añade, "el depósito y el brocal abarcan dos plantas del sótano" del futuro edificio.

El exterior del aljibe, documentado este año

Con los primeros trabajos, a la vista estaba solo el brocal que se utilizaba para acceder al aljibe. Después, recuerda el arqueólogo, "se excavó por dentro y se vació", hasta que hace poco se pudo liberar de todo el terreno que había a su alrededor.

Los trabajos han continuado este año. Entre enero y marzo se ha llevado a cabo el control arqueológico del movimiento de tierras de la obra. El vaciado del solar ha permitido documentar el exterior del aljibe, "una estructura realizada en su totalidad con sillería" y cuyo interior "se encontraba revestido con mortero hidráulico". El aljibe está formado por el "pozo de acceso y por el depósito propiamente dicho, que tenía unas dimensiones totales de 3,70 x 3,00 metros y se encontraba cubierto por una bóveda de cañón", según detalla el arqueólogo.

El depósito y el brocal del aljibe que se conservará en Escritor Conde de Zamora. / Manuel Murillo

Conservación

En relación a su estado de conservación, Cultura detalla que "en las paredes y suelo se conserva el revestimiento, pero en la bóveda se ha desprendido por completo". Según los datos facilitados por la Junta, el pozo, ubicado al este del depósito, es de "planta cuadrada y está realizado con sillares de calcarenita bien tallados" y "en su interior tiene unos pequeños huecos en las juntas de los sillares de los laterales norte y sur, que facilita el acceso hasta el depósito".

La promoción en la que se encuentra el aljibe, cuya entrega está prevista para final de 2027, contará con 36 viviendas, 48 plazas de aparcamiento y 41 trasteros. Tras el hallazgo, aclara el arqueólogo, el proyecto se ha tenido que modificar para poder conservar este singular aljibe, que, aunque no será visitable, "se quedará registrable", es decir, que "se podrá acceder si es necesario".

Pozo de acceso y depósito en el que se guardaba el agua. / CÓRDOBA

Córdoba cuenta con una larga lista de tesoros que perviven en distintos espacios de la ciudad, entre ellos, en hoteles como el Hospes Palacio del Bailío, el Balcón de Córdoba, el Mezquita Center o El Conquistador, entre otros. También se pueden encontrar restos en bloques de viviendas como los que alberga el residencial de Neinor Homes en la avenida de América, en lo que fue el antiguo hotel de cuatro estrellas.