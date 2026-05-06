Simof celebra en Córdoba sus 30 años con un homenaje a figuras clave en la historia de la cita

Córdoba se ha convertido en el epicentro de la moda flamenca este miércoles. Tras la celebración del 1º congreso profesional Córdoba DModa, el Palacio de la Merced ha acogido una gala en la que se han celebrado los 30 años de historia de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof). El acto ha puesto el broche de oro a la cita y ha rendido homenaje a las instituciones, personas y firmas que han contribuido al crecimiento y desarrollo del sector a lo largo de estas tres décadas.

Sebastián González, Mercedes Muñoz, Aromas, Pedro González, Pilar Vera, Justo Salao y el Ayuntamiento de Sevilla han recibido un reconocimiento por su implicación en Simof en una gala presentada por el periodista Salomón Hachuel, también vinculado durante décadas a la difusión de la moda flamenca, a la que han asistido autoridades y personalidades de mundo de la moda de Córdoba y de toda Andalucía.

Con este acto, la organización de Semana de la Moda Flamenca ha querido reconocer "a quienes han sido parte fundamental de la historia de Simof y han contribuido, desde distintos ámbitos, a convertirla en una de las grandes citas internacionales de referencia de la moda flamenca", ha explicado la agencia Dobleerre. Con estos reconocimientos, por tanto, Simof pone en valor el compromiso, la visión, la trayectoria y el apoyo de personas, firmas e instituciones que han acompañado su crecimiento y han contribuido a la consolidación de un sector "que es industria, empleo, artesanía, cultura e identidad andaluza".

Cada premiado ha recibido una escultura de cerámica realizada a mano por María Vega de Seoane, creadora de Atelier Pottery. Según explica la organización en una nota de prensa, la ceramista ha diseñado expresamente para la Gala 30 años de Simof unos galardones únicos, modelados y esmaltados uno a uno.

Personas y entidades vinculadas a Simof

Entre los premiados figura Sebastián González, por su papel en el origen de Simof. Según detalla Dobleerre, como director del Hotel Alcora, planteó la necesidad de crear un evento capaz de atraer al público sevillano. A partir de aquella idea comenzaron conversaciones, propuestas y trabajo dentro del equipo de Doble Erre hasta dar forma a un proyecto que entonces era solo una intuición, ha explicado la propia agencia que recalca que "su cercanía, confianza, generosidad y apoyo, poniendo a disposición del proyecto los medios necesarios, fueron determinantes para que aquel sueño se convirtiera en realidad y comenzara un camino que, con el tiempo, ha dado lugar a todo un sector".

También ha sido reconocida la modelo Mercedes Muñoz, que ha tenido un papel "constante e imprescindible" desde la primera a la última edición de Simof. Muñoz ha sabido interpretar la moda flamenca con una sensibilidad propia, llevando cada diseño más allá de la pasarela y transmitiendo la fuerza, la identidad y el sentimiento que hacen único a este sector. Actualmente, continúa su labor en la formación como profesora de la Escuela de Modelos Doble Erre, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones.

Se suma al podio el grupo Aromas que ha recibido esta distinción por ser el primer patrocinador de Simof. La organización ha reconocido su "apuesta valiente que llegó en un momento decisivo y ayudó a impulsar un proyecto que comenzaba a crecer". El reconocimiento lo recogió Rafael González Martínez, director gerente de Grupo Aromas.

Otro de los homenajeados fue Pedro González, figura imprescindible en la historia de Simof, vinculado al proyecto desde sus inicios y parte de aquel primer núcleo donde comenzó a gestarse este sueño. Durante más de tres décadas fue director artístico, "mirada, pulso y alma detrás de escena". Doblererre asegura que conoce como nadie la magia del backstage y que "su talento, sensibilidad estética y capacidad para dar forma a cada detalle han sido clave para construir la identidad de Ssimof". Este reconocimiento celebra su trayectoria, su entrega y su manera única de convertir la moda flamenca en belleza, emoción y espectáculo.

Pilar Vera recoge el galardón en la galla del 30 aniversario de Simof. / @bolidroneandlo

No se quedaron sin su galardón Justo Salao y Pilar Vera, dos nombres también imprescindibles en los orígenes de Simof. Como recuerda Doblererre, ambos formaron parte de aquel primer grupo de diseñadores que creyó en el proyecto cuando la moda flamenca aún comenzaba a organizarse como sector.

Justo Salao fue uno de esos diseñadores de referencia que, al sumarse al proyecto, ayudó a abrir camino y a generar la confianza necesaria para que otros profesionales también se incorporaran. Por su parte, Pilar Vera, impulsora de Mof&Art, tuvo un papel clave en la unión y organización del sector, contribuyendo a dar estructura, voz y fuerza a un colectivo que necesitaba caminar unido.

Completa el listado de galardonados el Ayuntamiento de Sevilla, en la figura de Antonio Castaño, director Gerente de Congresos y Turismo de Sevilla. Según la agencia, el ofrecimiento del Ayuntamiento para acoger el evento en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) supuso un punto de inflexión determinante, al permitir responder a las necesidades logísticas del evento y abrir una nueva etapa marcada por una mayor proyección y por las condiciones necesarias para su consolidación.

Cóctel con música en directo

Tras el acto de entrega de reconocimientos, los asistentes brindaron por el futuro prometedor de la moda flamenca en un cóctel con productos locales en el Patio Blanco del Palacio de la Merced, con musical en directo y una after party incluida.