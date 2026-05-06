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Limpieza

Sadeco reconoce la "merma" en el número de camiones de recogida de basura en Córdoba y espera la llegada de 20 vehículos

La empresa asegura que está prevista una reorganización de los 70 itinerarios que se cubren a diario para poder "ser más efectivos en el desarrollo de la actividad"

Imagen de archivo de vehículos en el complejo medioambiental de Sadeco.

Imagen de archivo de vehículos en el complejo medioambiental de Sadeco. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco ha reconocido la "merma" que sufre la empresa en número de camiones de recogida de basura, después de que la coalición Hacemos Córdoba haya denunciado que solo siete de 18 vehículos del servicio nocturno están operativos. En declaraciones a Diario CÓRDOBA, fuentes de Sadeco apuntan que "se ha producido una merma en el número de camiones disponibles", debido a varias causas.

Falta de camiones de recogida de basura de Sadeco

Desde la empresa municipal detallan que, por un lado, se han producido averías en los vehículos, roturas, aseguran, "que no en todos los casos se han podido subsanar". También aluden desde Sadeco a las "dificultades sobrevenidas en los talleres", que justifican por "falta de repuestos por circunstancias ajenas a la empresa" y por falta de "disponibilidad de personal necesario por motivos laborales".

Vehículos de Sadeco acceden al complejo de la empresa municipal de saneamiento y reciclaje

Vehículos de Sadeco acceden al complejo medioambiental Juan Revilla. / A. J. GONZÁLEZ

Replanificación de los recorridos de Sadeco

Desde Sadeco aseveran que se ha puesto en marcha "un plan de contingencia" que "permitirá seguir prestando un servicio de calidad en la retirada y tratamiento de los residuos". En concreto, lo que se ha previsto es una reorganización de los 70 recorridos que a diario se hacen con estos camiones, una replanificación que pasa por repartir esos itinerarios en tres turnos. De esta manera, considera la empresa, se podrá equilibrar el trabajo "y ser más efectivos en el desarrollo de la actividad".

Llegada de 50 nuevos vehículos, 20 de ellos camiones

También recuerdan desde la empresa que en noviembre del año pasado se aprobó la incorporación de 50 vehículos para renovar la flota, con una inversión global de 9,4 millones de euros y que incluía el suministro, en régimen de renting, de 20 nuevos camiones recolectores compactadores de carga lateral.

Contenedores Sadeco, basura

Contenedores de Sadeco, en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

Sin embargo, añaden desde Sadeco, un posterior recurso en el proceso de adjudicación retrasó unas semanas el cronograma de entrega. Tras negociar con la empresa suministradora de estos vehículos nuevos, agregan, "la entrega se irá materializando entre la tercera semana de junio y la mitad de julio, de manera que Sadeco contará con este equipamiento y quedará normalizada la recogida selectiva de residuos en Córdoba".

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El concejal de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz ha aludido, por otra parte, a la "intención" de la empresa de alquilar camiones de recogida de basura a la sevillana Lipasam. Sobre esta máxima, lo que aseguran desde Sadeco a Diario CÓRDOBA es que para cubrir el servicio y solucionar esa "merma", se están analizando "otras variables por si fueran necesarias, como el alquiler, pero no hay nada cerrado".

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