Limpieza
Sadeco reconoce la "merma" en el número de camiones de recogida de basura en Córdoba y espera la llegada de 20 vehículos
La empresa asegura que está prevista una reorganización de los 70 itinerarios que se cubren a diario para poder "ser más efectivos en el desarrollo de la actividad"
La empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco ha reconocido la "merma" que sufre la empresa en número de camiones de recogida de basura, después de que la coalición Hacemos Córdoba haya denunciado que solo siete de 18 vehículos del servicio nocturno están operativos. En declaraciones a Diario CÓRDOBA, fuentes de Sadeco apuntan que "se ha producido una merma en el número de camiones disponibles", debido a varias causas.
Falta de camiones de recogida de basura de Sadeco
Desde la empresa municipal detallan que, por un lado, se han producido averías en los vehículos, roturas, aseguran, "que no en todos los casos se han podido subsanar". También aluden desde Sadeco a las "dificultades sobrevenidas en los talleres", que justifican por "falta de repuestos por circunstancias ajenas a la empresa" y por falta de "disponibilidad de personal necesario por motivos laborales".
Replanificación de los recorridos de Sadeco
Desde Sadeco aseveran que se ha puesto en marcha "un plan de contingencia" que "permitirá seguir prestando un servicio de calidad en la retirada y tratamiento de los residuos". En concreto, lo que se ha previsto es una reorganización de los 70 recorridos que a diario se hacen con estos camiones, una replanificación que pasa por repartir esos itinerarios en tres turnos. De esta manera, considera la empresa, se podrá equilibrar el trabajo "y ser más efectivos en el desarrollo de la actividad".
Llegada de 50 nuevos vehículos, 20 de ellos camiones
También recuerdan desde la empresa que en noviembre del año pasado se aprobó la incorporación de 50 vehículos para renovar la flota, con una inversión global de 9,4 millones de euros y que incluía el suministro, en régimen de renting, de 20 nuevos camiones recolectores compactadores de carga lateral.
Sin embargo, añaden desde Sadeco, un posterior recurso en el proceso de adjudicación retrasó unas semanas el cronograma de entrega. Tras negociar con la empresa suministradora de estos vehículos nuevos, agregan, "la entrega se irá materializando entre la tercera semana de junio y la mitad de julio, de manera que Sadeco contará con este equipamiento y quedará normalizada la recogida selectiva de residuos en Córdoba".
¿Va a alquilar Sadeco camiones a la empresa sevillana Lipasam?
El concejal de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz ha aludido, por otra parte, a la "intención" de la empresa de alquilar camiones de recogida de basura a la sevillana Lipasam. Sobre esta máxima, lo que aseguran desde Sadeco a Diario CÓRDOBA es que para cubrir el servicio y solucionar esa "merma", se están analizando "otras variables por si fueran necesarias, como el alquiler, pero no hay nada cerrado".
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