El PSOE denuncia la "situación insostenible" en los barrios de Córdoba tras siete años de mandato del PP

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha denunciado la "situación insostenible" que atraviesan los barrios de la ciudad tras 7 años de mandato del PP. Romero ha instado al alcalde, José María Bellido, a poner en marcha de manera urgente un Plan Integral de Barrios que "revierta la degradación urbana y mejore la calidad de vida de los vecinos".

Romero ha afirmado que el actual equipo de gobierno "le da la espalda a los barrios". Según el concejal socialista, las políticas de "dejadez y abandono" del PP se reflejan en el "deterioro visible de las infraestructuras básicas, como el mal estado del asfalto que genera inseguridad para vehículos y ciclistas; acerados levantados que provocan caídas, especialmente entre las personas mayores, y falta de mantenimiento en las losas; árboles sin podar, proliferación de malas hierbas en calles nuevas y acumulación de suciedad en zonas como Vista Alegre, Miralbaida o el Sector Sur".

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero. / CÓRDOBA

"Una imagen vale más que mil palabras. No es un problema puntual, es un problema de fondo que se agrava cada año que pasa", ha señalado Romero mientras mostraba fotografías del estado actual de diversas zonas de la ciudad.

Un plan para rehabilitar los edificios más antiguos de Córdoba

El Grupo Socialista propone que este Plan Integral no se limite solo al entorno urbano, sino que abarque la rehabilitación de edificios con más de 40 o 50 años de antigüedad. Romero ha destacado la necesidad de instalación de ascensores para garantizar la movilidad; el arreglo de cubiertas e instalaciones eléctricas; la mejora de la eficiencia energética y la creación de Oficinas de Atención a las Comunidades de Vecinos con asesoramiento técnico.

Romero ha denunciado que, a pesar de que el Ayuntamiento cuenta con la mayor cuantía económica en sus cuentas bancarias de la etapa democrática (más de 100 millones de euros), "el alcalde no ha sido capaz de ejecutar proyectos clave pendientes desde 2015".

Viviendas del casco histórico. / A. J. GONZÁLEZ

Romero (PSOE Córdoba): "Si no se invierte ahora, ¿cuándo se va a hacer?"

"Estamos en un momento de prosperidad económica. Si no se invierte ahora, ¿cuándo se va a hacer?", se ha preguntado el concejal, quien también ha afeado a Bellido que "se dedique a hacer campaña electoral para la Junta de Andalucía en lugar de solicitar los fondos Next Generation o ayudas específicas para la rehabilitación de barrios como Fátima, Levante, Edisol, Sector Sur, Fuensanta o Ciudad Jardín. Un Plan de rehabilitación que Bellido reivindicaba en la oposición y ahora tras siete años de no hacer nada vuelve a prometer en campaña, una promesa más del señor Bellido”, ha apostillado.

El PSOE dice que Córdoba "debe adaptarse a los nuevos tiempos"

Finalmente, el edil socialista ha recordado que Córdoba "debe adaptarse a los nuevos tiempos" y ha denunciado la falta de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los barrios: "Estamos en el siglo XXI y el señor Bellido sigue prometiendo lo que no cumple".

Recarga de un vehículo híbrido. / A. J. GONZÁLEZ

Desde el Grupo Municipal Socialista han exigido un cronograma concreto y partidas presupuestarias "reales" para que este Plan Integral de Barrios sea una realidad inmediata y no "una promesa electoral más incumplida".