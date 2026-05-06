Paralizadas las obras del hotel de cuatro estrellas en el barrio cordobés del Campo de la Verdad por la huelga de gruistas

Las obras para levantar un hotel de cuatro estrellas en el barrio del Campo de la Verdad, en Córdoba capital, llevan paradas un mes y medio como consecuencia de la huelga indefinida de los operadores de grúas torre. Según han confirmado a este periódico fuentes conocedoras del proyecto, los trabajos están paralizados como consecuencia del parón de los gruistas, dado que las grúas "son esenciales para los trabajos de estructura".

En cuanto al proyecto que se ha visto afectado, se trata de un alojamiento hotelero de cuatro estrellas que promueve el grupo Accor, con su marca Ibis Budguet, el primero de esta línea que se construye en Córdoba. Los trabajos de este hotel, que se ubicará justo detrás de la gasolinera del puente de El Arenal, están bastante avanzados.

Obras del hotel de cuatro estrellas de Ibis en el Campo de la Verdad, paralizadas. / MANUEL MURILLO

Según las informaciones recavadas por CÓRDOBA, el hotel estará terminado para 2027 tras una inversión de unos 7,5 millones de euros. El establecimiento, una vez terminado, tendrá 96 habitaciones con un total de 192 plazas. Además, tendrá piscina cubierta y terraza, con la previsión de que se generen entre 15 y 20 puestos de trabajo.

La huelga de los gruistas en Córdoba

Los operadores de grúas torre en la provincia de Córdoba llevan en huelga más de dos meses, lo que afecta, según estimaciones de Construcor y de los propios sindicatos, a unas 60 obras. Esto no quiere decir que todas esas obras estén paralizadas, pero sí que se están dando numerosos problemas en las mismas. El conflicto laboral se centra en la subida que piden los trabajadores del denominado plus de dedicación y la falta de acuerdo entre patronal y organizaciones sindicales.

Obras del hotel de Ibis en el Campo de la Verdad, paralizadas. / Manuel Murillo

Si bien la huelga se inició hace unos dos meses, el conflicto se remonta al año pasado. Entre otras cosas, los trabajadores entienden que ese plus se puede subir más de lo que ofrece la patronal porque así se ha hecho en Sevilla, pero lo que defiende Construcor es que el convenio general de la construcción no lo permite.

De momento, el acuerdo no ha llegado y las grúas torre siguen paradas. Desde Construcor ya alertaron que de continuar la situación se producirían cierres patronales, lo que supondrá la paralización completa de obras.