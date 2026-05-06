La Oficina del Territorio se reestructura para dar un nuevo impulso al trabajo con las parcelaciones de Córdoba

La Oficina del Territorio, creada por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para dar solución a los procesos de regularización de las parcelaciones de Córdoba -al calor de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista)-, se reestructurará para dar un nuevo impulso al trabajo que se lleva a cabo con los vecinos de dichas zonas. Así lo ha trasladado el Gerente de Urbanismo en la comisión de periferia celebrada este miércoles, según ha informado a este periódico el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia.

A mediados de marzo, los parcelistas denunciaban cierta parálisis en el trabajo de Urbanismo en los procesos de regularización o consecución de servicios básicos, después de una etapa de notables avances desde que se aprobara la ley Lista. Según ha detallado De Gracia, lo que hace ahora Urbanismo es reestructurar la Oficina del Territorio para que vuelva a depender del Servicio de Planeamiento, cuyo jefe también ha participado en la reunión de hoy. El presidente del CMC recuerda que aquellos asuntos relacionados con parcelaciones siempre se han trabajado en Planeamiento y que ahí también "se encalló" el asunto. Sin embargo, lo que entiende Urbanismo es que dado que es un área bien dotada de personal, podrá asumir la complejidad que en muchos casos traen estos temas.

Viviendas en la parcelación de Maravillas del Aeropuerto. / A. J. GONZÁLEZ

Una mejora en las notificaciones de los procesos

Otro de los asuntos que se ha puesto sobre la mesa ha sido la tardanza que existe cuando hay que notificar algún proceso relacionado con las parcelaciones, pues hay que hacer llegar la información de forma individual a todos los propietario. "Parece una tontería", reconoce De Gracia, pero ha sido uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza ha dado a aquellas parcelaciones que han conseguido avanzar en los últimos meses. En este caso, la GMU se compromete a buscar alternativas al sistema hasta ahora usado para que esas notificaciones no tarden tanto.

Juan Andrés de Gracia: "Hay que tener en cuenta que todo esto es nuevo"

Como ha recordado el presidente del Movimiento Ciudadano, hay que tener en cuenta que el trabajo que desarrolla desde 2022 la Oficina del Territorio no se lleva a cabo en ningún otro sitio y que "todo esto es nuevo", de ahí que haya cosas que sean complicadas, como intentar cambiar la visión de los funcionarios más clásicos.

Parcelaciones en el entorno de Medina Azahara. / A. J. GONZÁLEZ

Unificación de criterios en todas las áreas municipales

Lo que sí será esencial, y esto es algo en lo que han insistido mucho los parcelistas, es la unificación de criterios dentro de todas las áreas municipales que intervienen en estos procesos. No solo Urbanismo tiene competencias en la materia, sino que Emacsa, por ejemplo, se tiene que encargar de dar el agua cuando se apruebe y de emitir los informes necesarios, o también la Delegación de Hacienda.