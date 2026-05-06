Los municipios de Córdoba donde Vox fue más fuerte en las elecciones de Andalucía de 2022 y estuvo entre los partidos más votados

El barómetro del Centra publicado este martes, el conocido como CIS andaluz, alerta de que el Partido Popular podría perder un diputado en favor de Vox en Córdoba. El presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, reconoció en su primer mitin de campaña el pasado viernes la importancia que tendrá la provincia de cara a los resultados del PP el 17M: "Córdoba será clave", aseguró en Palma del Río. La presencia reiterada de líderes nacionales como Santiago Abascal en Córdoba (en Lucena, por ejemplo) también confirman que Córdoba se jugará el último diputado en los llamados restos del escrutinio. Hace cuatro años, esos retos favorecieron al PP, que cosechó una victoria histórica.

Aunque habrá que esperar a ver lo que dicen las urnas, puede ser una pista interesante saber en qué localidades Vox estuvo más fuerte en los últimos comicios autonómicos en Córdoba. En las elecciones del 19 de junio de 2022, el partido de Abascal logró en Andalucía un total de 493.932 votos (13,46%), lo que se tradujo en 14 escaños en el Parlamento andaluz, lo que lo convirtió en la tercera fuerza.

El candidato ya investido, Juanma Moreno, saluda a la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Macarena Olona, tras la segunda jornada del debate de investidura del presidente de la Junta de Andalucía de la XII legislatura. / Joaquin Corchero - Europa Press

Municipios donde Vox cosechó los mejores resultados

En Córdoba, el mayor porcentaje de voto de Vox se produjeron en los siguientes municipios:

Fuente Tójar, con 19,08% de los votos (75). Lucena, con un 18,31% (3.747) Obejo, con un 17,36% (184). Conquista, con un 16% (32). Belalcázar, con un 15,96% (253) Villaviciosa de Córdoba, con un 15,23% (239) Almedinilla, con un 14,97% (193) Villanueva del Rey, con un 14,83% (70) Priego de Córdoba, con un 14,79% (1.628) Cabra, con un 14,41% (1.479).

Como referencia, en el conjunto de la provincia de Córdoba Vox obtuvo el 12,45 %, así que todos estos municipios estuvieron claramente por encima de la media provincial.

En qué coinciden estas localidades

Los municipios cordobeses donde Vox cosechó los mejores resultados tienen un patrón bastante claro: son localidades de interior, muchas de ellas pequeñas (Fuente Tójar, Conquista, Villanueva del Rey) o medianas (Lucena, Priego y Cabra), situadas, sobre todo, en los ejes Subbética y Sierra/Los Pedroches–Guadiato, con economías ligadas al olivar, la dehesa y la ganadería, la agroindustria o pequeña industria local. Más que zonas Vox se puede decir que son zonas de derecha fuerte donde el partido de Abascal captura una parte relevante del voto conservador, pero sin desbancar al PP.

De este modo, en Córdoba el voto porcentualmente alto a Vox en 2022 se concentró en municipios agrarios o agroindustriales, de derecha ya consolidada.

Segunda o tercera fuerza por detrás de PP y PSOE

Aunque en 2022 Vox no ganó en esos municipios cordobeses (no lo hizo de hecho en ninguno de la provincia de Córdoba), casi siempre quedó por detrás de un PP muy fuerte, y en algún caso del PSOE. Por ejemplo, en Fuente Tójar Vox sacó el 19,08%, pero el PP y el PSOE quedaron por delante; en Lucena Vox fue la segunda fuerza con el 18,31% tras un PP de casi el 50%; en Obejo también quedó por detrás de PP y PSOE. En Conquista, Belalcázar y Villaviciosa de Córdoba se repite algo parecido: Vox aparece alta, pero no como primera fuerza. Lo mismo ocurre en Almedinilla, Villanueva del Rey, Priego de Córdoba y Cabra, donde el voto de Vox fue elevado, pero el PP dominó con bastante claridad.

Qué pasa en Andalucía con Vox

Comparadas con los municipios andaluces donde Vox sí llegó a ser primera fuerza, la diferencia es importante. En las autonómicas andaluzas de 2022, Vox no ganó ningún municipio. Se contabilizaron 567 municipios ganados por el PP, 205 por el PSOE, 11 donde venció Por Andalucía y 2 por Ciudadanos. En 2018 el caso paradigmático fue El Ejido, donde Vox sí fue primera fuerza con el 29,51%; también obtuvo resultados muy altos en lugares del Poniente almeriense como Balanegra, La Mojonera o Roquetas de Mar. Ese patrón almeriense es distinto: agricultura intensiva bajo plástico, fuerte dinamismo demográfico, empleo agrícola inmigrante y municipios costeros o periurbanos.